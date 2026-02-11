Про те, чи правда мережа роздрукувала звернення до гостей та переживає незручності через відключення світла, написали комунікаційники "Львівських круасанів".

Що відомо про заклик у "Львівських круасанах" не затримуватися за столиками?

Франчайзингова мережа Lviv Croissants прокоментувала, чи дійсно в різних містах в їхніх ресторанах з'явилися наліпки про те, що за столиками не можна довго сидіти.

У мережі писали, що на зверненнях мова йшла про роботу закладу на генераторах, тож електроенергія обмежена. Людей нібито просили не сидіти довго без потреби, або ж робити наступне:

оновлювати замовлення кожні 1 – 1,5 години;

звільняти місце для інших відвідувачів.

Ми не коворкінг – ми заклад, який зараз виживає в цих умовах. Дякуємо за розуміння та повагу,

– написано на наліпках.

Під опублікованим фото з закликами люди підтримували таку ініціативу закладу, говорячи, що дійсно потрібно поважати один одного. Користувачі скаржилися, що часто в подібних закладах дійсно немає місць, бо чимало хто довго сидіть біля розетки чи годинами займає столик "з однією чашкою".

Як на публікацію реагують у "Львівських круасанах"?

У соціальних мережах представники закладу кажуть, що кафе, де знайшли наліпки, не погоджувало з ними цей текст. Однак офіційно мережа заявляє, що не зовсім згодні з такою комунікацією.

Клієнтам пояснили, що генератори в закладах дійсно є, однак вони не витримують навантаження та виходять з ладу. Водночас працівники закладів втомлені, а гості мерзнуть, бо в деяких кафе – погана ситуація з теплопостачанням.

Крім того, представники пояснили, що в кафе клієнтів не змушують поновлювати замовлення з часом. Вони не роблять так, щоб люди купували більше й частіше.

За принципами мережі, клієнт самостійно вирішує, чи сидіти йому самому за столиком, чи звільнити його для інших.

Lviv Croissants ніколи не позиціював себе як коворкінг. Ми мережа закладів, де готують свіжоспечені круасани, варять смачну каву і з повагою та турботою ставляться до своїх гостей. Дякуємо всім, хто підтримав нас у коментарях під вірусним дописом у Threads. Дякуємо за ваше розуміння і бажання допомогти. Найбільше, що зараз потрібно українському бізнесу, – це мати змогу працювати далі,

– йдеться в повідомленні.

