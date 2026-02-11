О том, правда ли сеть распечатала обращение к гостям и переживает неудобства из-за отключения света, написали коммуникационщики "Львовских круассанов".

Смотрите также Проблемы со светом не решаются вовремя, – Зеленский пригрозил местным властям

Что известно о призыве во "Львовских круассанах" не задерживаться за столиками?

Франчайзинговая сеть Lviv Croissants прокомментировала, действительно ли в разных городах в их ресторанах появились наклейки о том, что за столиками нельзя долго сидеть.

В сети писали, что на обращениях речь шла о работе заведения на генераторах, поэтому электроэнергия ограничена. Людей якобы просили не сидеть долго без надобности, или же делать следующее:

обновлять заказ каждые 1 – 1,5 часа;

освобождать место для других посетителей.

Мы не коворкинг – мы заведение, которое сейчас выживает в этих условиях. Спасибо за понимание и уважение,

– написано на наклейках.

Под опубликованным фото с призывами люди поддерживали такую инициативу заведения, говоря, что действительно нужно уважать друг друга. Пользователи жаловались, что часто в подобных заведениях действительно нет мест, потому что многие долго сидят у розетки или часами занимает столик "с одной чашкой".

Как на публикацию реагируют во "Львовских круассанах"?

В социальных сетях представители заведения говорят, что кафе, где нашли наклейки, не согласовывало с ними этот текст. Однако официально сеть заявляет, что не совсем согласны с такой коммуникацией.

Клиентам объяснили, что генераторы в заведениях действительно есть, однако они не выдерживают нагрузки и выходят из строя. В то же время работники заведений уставшие, а гости мерзнут, потому что в некоторых кафе – плохая ситуация с теплоснабжением.

Кроме того, представители объяснили, что в кафе клиентов не заставляют возобновлять заказ со временем. Они не делают так, чтобы люди покупали больше и чаще.

По принципам сети, клиент самостоятельно решает, сидеть ли ему самому за столиком, или освободить его для других.

Lviv Croissants никогда не позиционировал себя как коворкинг. Мы сеть заведений, где готовят свежеиспеченные круассаны, варят вкусный кофе и с уважением и заботой относятся к своим гостям. Спасибо всем, кто поддержал нас в комментариях под вирусным сообщением в Threads. Спасибо за ваше понимание и желание помочь. Больше всего, что сейчас нужно украинскому бизнесу, – это иметь возможность работать дальше,

– говорится в сообщении.

Что известно об отключении света в Киеве и по всей Украине?