К тому же, как заявил президент Украины, есть проблемы с реагированием местных властей на долговременные отключения.
Где ситуация со светом самая сложная?
Как сообщил Зеленский, на селекторе обсуждали отчеты, в частности, из Сумской, Харьковской и Полтавской областей. Там, по данным президента, сейчас ситуация с электроснабжением самая сложная.
Не во всех общинах проблемы решаются вовремя, и по этому поводу должны быть выводы,
– добавил Зеленский.
Похожая ситуация на Днепропетровщине, в частности в Кривом Роге. Президент Украины обратил внимание на "часто запоздалую" реакцию местных властей на длительные обесточивания в регионе.
По словам Зеленского, продолжаются дополнительные меры поддержки и в части общин в Одесской области. Помощь там оказывают людям в домах с электроотоплением. Президент подчеркнул, что местные власти должны предоставить четкие решения по обеспечению каждого такого дома.
Отдельно президент отметил необходимость быстрого реагирования Воздушных сил ВСУ для защиты Харьковщины и других приграничных областей. Речь идет о противодействии вражеским "Шахедам". По словам Зеленского, страна не имеет времени на промедление.
МВД Украины доложило по получению от партнеров дополнительного оборудования, а именно генераторов, которые пополнят резервы для оперативного реагирования,
– резюмировал Зеленский.
Какая ситуация в энергетике сейчас?
Министр энергетики Денис Шмыгаль 9 февраля заявил, что на днях возможны сложные графики отключений. Они будут связаны с морозами и ремонтами поврежденных энергообъектов.
Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк выразил 24 Каналу мнение, что отключения света возможны и летом. В то же время днем их может быть меньше благодаря солнечной генерации.
Ранее Укрэнерго сообщало о единовременной целевой помощи для почти 10 тысяч украинцев. Пакеты помощи содержат, в частности, необходимые вещи для зимы.