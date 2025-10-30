Россияне атаковали предприятие в Чугуеве

Атака состоялась 28 октября, и сейчас заместитель Чугуевского городского головы Константин Бармин сообщил детали обстрела на последствия для производства, информирует 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также Убытки на 200 000 долларов: российская атака уничтожила склад известного производителя соусов

По его словам, к счастью, пострадавших в результате попадания, не было. Сейчас идет работа по восстановлению коммунальными предприятиями. На месте работает комиссия по обследованию последствий вражеских ударов.

Предприятие изготавливало макароны

Директор предприятия Алексей Стариков уточнил, что дроны повредили фабрику по изготовлению макарон "Стрелец".

Предприятие занимались производством макаронных изделий. Гражданский объект, никаких военных нигде не было. Все что было на складе, – макаронные изделия, мука. Все уничтожено, предприятие уничтожено, работать дальше нет возможности,

– рассказал он.

Россияне уничтожили предприятие по изготовлению макарон / Фото Общественного

Также Стариков отметил, что на момент вражеского обстрела на предприятии были люди, и они успели эвакуироваться в укрытие. Именно поэтому, удалось избежать жертв и пострадавших.

После оценки ущерба предприятие начнет восстановление.