Росіяни атакували підприємство у Чугуєві
Атака відбулась 28 жовтня, та наразі заступник Чугуївської міської голови Костянтин Бармін повідомив деталі обстрілу на наслідки для виробництва, інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.
За його словами, на щастя, постраждалих унаслідок влучання, не було. Наразі триває робота з відновлення комунальними підприємствами. На місці працює комісія з обстеження з наслідків ворожих ударів.
Підприємство виготовляло макарони
Директор підприємства Олексій Стариков уточнив, що дрони пошкодили фабрику з виготовлення макаронів "Стрілець".
Підприємство займалися виробництвом макаронних виробів. Цивільний об'єкт, ніяких військових ніде не було. Усе що було на складі, – макаронні вироби, борошно. Все знищене, підприємство знищене, працювати далі немає можливості,
– розповів він.
Росіяни знищили підприємство з виготовлення макаронів / Фото Суспільного
Також Стариков зазначив, що на момент ворожого обстрілу на підприємстві були люди, та вони встигли евакуюватися в укриття. Саме тому, вдалось уникнути жертв та постраждалих.
Після оцінки збитків підприємство розпочне відновлення.