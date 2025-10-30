Росіяни атакували підприємство у Чугуєві

Атака відбулась 28 жовтня, та наразі заступник Чугуївської міської голови Костянтин Бармін повідомив деталі обстрілу на наслідки для виробництва, інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

За його словами, на щастя, постраждалих унаслідок влучання, не було. Наразі триває робота з відновлення комунальними підприємствами. На місці працює комісія з обстеження з наслідків ворожих ударів.

Підприємство виготовляло макарони

Директор підприємства Олексій Стариков уточнив, що дрони пошкодили фабрику з виготовлення макаронів "Стрілець".

Підприємство займалися виробництвом макаронних виробів. Цивільний об'єкт, ніяких військових ніде не було. Усе що було на складі, – макаронні вироби, борошно. Все знищене, підприємство знищене, працювати далі немає можливості,

– розповів він.

Росіяни знищили підприємство з виготовлення макаронів / Фото Суспільного

Також Стариков зазначив, що на момент ворожого обстрілу на підприємстві були люди, та вони встигли евакуюватися в укриття. Саме тому, вдалось уникнути жертв та постраждалих.

Після оцінки збитків підприємство розпочне відновлення.