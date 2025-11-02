На жаль, є інформація про загиблих. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС і Олега Кіпера, главу ОВА.

Які наслідки атаки на Одещину?

Російські загарбники вночі 2 листопада знову атакували цивільну інфраструктуру Одещини.

Внаслідок влучань спалахнула пожежа на автостоянці з вантажними автомобілями, яку рятувальники оперативно ліквідували,

– інформували в ДСНС.

Очільник ОВА уточнив, що внаслідок удару спалахнули 5 вантажних автомобілів. Попередньо, загинули 2 людей, ще одна людина постраждала.

Наразі на місці працює поліція та документує черговий воєнний злочин ворога проти цивільного населення Одещини.

Невдовзі глава ОВА повідомив, що особи тих, хто загинув внаслідок ворожого удару, наразі встановлюються.

Станом на 8:17 стало відомо ще про 2 постраждалих. Відповідно до даних, одного потерпілого госпіталізували, йому надають необхідну допомогу. Він отримав термічні опіки полум'ям. Стан постраждалого оцінюють як середньої тяжкості.

В прокуратурі уточнили, що під прицілом ворога опинився Ізмаїльський район. Так, внаслідок атаки загинуло 2 людини, ще 3 постраждали. Відомо, що 42-річного чоловіка доставили до лікарні. Двом іншим постраждалим, 42-річному та 48-річному чоловікові, надали медичну допомогу на місці.

Наслідки атаки на Одещину

