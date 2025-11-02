К сожалению, есть информация о погибших. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и Олега Кипера, главу ОВА.
Смотрите также Повторные взрывы прогремели в Сумах: Россия атаковала дронами
Какие последствия атаки на Одесскую область?
Российские захватчики ночью 2 ноября снова атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области.
В результате попаданий вспыхнул пожар на автостоянке с грузовыми автомобилями, которую спасатели оперативно ликвидировали,
– информировали в ГСЧС.
Глава ОГА уточнил, что в результате удара вспыхнули 5 грузовых автомобилей. Предварительно, погибли 2 человека, еще один человек пострадал.
Сейчас на месте работает полиция и документирует очередное военное преступление врага против гражданского населения Одесской области.
Вскоре глава ОВА сообщил, что личности тех, кто погиб в результате вражеского удара, пока устанавливаются.
По состоянию на 8:17 стало известно еще о 2 пострадавших. Согласно данным, одного пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь. Он получил термические ожоги пламенем. Состояние пострадавшего оценивают как средней тяжести.
В прокуратуре уточнили, что под прицел врага оказался Измаильский район. Так, в результате атаки погибло 2 человека, еще 3 пострадали. Известно, что 42-летнего мужчину доставили в больницу. Двум другим пострадавшим, 42-летнему и 48-летнему мужчине, оказали медицинскую помощь на месте.
Последствия атаки в Одесской области / Фото ГСЧС, Олега Кипера, прокуратуры
Вражеские атаки по Украине: последние новости
Ночью 2 ноября взрывы слышали на Запорожье. Под атаку попал сам областной центр. По данным главы ОВА, есть повреждения в жилом секторе.
К слову, в ночь на 1 ноября противник атаковал Украину 223 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.
Напомним, что Россия ночью 31 октября также осуществила атаку БпЛА по объектам энергетической инфраструктуры Одесской области. Фиксировали попадание в один из промышленных объектов. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.