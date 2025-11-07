Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера, главу ОВА.
Что известно об атаке по Одесской области?
Ночью 7 ноября Одесская область снова оказалась под ударом вражеских беспилотников. По данным главы ОВА, силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, одновременно есть попадания по объектам'объектам энергетики.
Указывается, что в результате вражеской атаки повреждены складские помещения и админздание.
Вследствие попаданий возникли пожары на объектах инфраструктуры. Спасатели оперативно ликвидировали все возгорания.
"Повреждения получили здания и складское помещение. К счастью, погибших и пострадавших нет", – отметили в ГСЧС.
Удары по регионам Украины: последние новости
После полуночи 7 ноября в Чугуевской громаде на Харьковщине прогремела серия взрывов. Враг атаковал Чугуев ударными БПЛА. В ГСЧС утром указали, что в результате попаданий загорелись почтовое отделение, станция техобслуживания и здание учебного заведения.
Добавим, что поздно вечером в четверг, 6 ноября, жители Запорожья услышали взрыв. Ближе к 1 ночи в ОВА проинформировали, что в результате атаки россиян выбиты окна в жилых домах и детском саду в одном из районов города. Информации о пострадавших не было.
К слову, минувшей ночью 6 ноября оккупанты для атаки по Украине использовали 135 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов. Около 90 из запущенных целей – "Шахеды". Силами ПВО сбито/подавлено 108 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны. По данным Воздушных сил, было зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях.