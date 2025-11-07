Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера, главу ОВА.

Что известно об атаке по Одесской области?

Ночью 7 ноября Одесская область снова оказалась под ударом вражеских беспилотников. По данным главы ОВА, силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, одновременно есть попадания по объектам'объектам энергетики.

Указывается, что в результате вражеской атаки повреждены складские помещения и админздание.

Вследствие попаданий возникли пожары на объектах инфраструктуры. Спасатели оперативно ликвидировали все возгорания.

"Повреждения получили здания и складское помещение. К счастью, погибших и пострадавших нет", – отметили в ГСЧС.

