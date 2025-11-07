Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно об атаке на Харьковщину?
Воздушная тревога в Чугуевском районе Харьковщины не прекращалась с обеда. Уже поздно вечером 6 ноября стало известно, что на регион летят вражеские ударные БпЛА.
Новая группа БПЛА на севере Харьковщины южным курсом,
– написали Воздушные силы ВСУ.
В 23:59 воздушную тревогу объявили также в Харьковском районе.
Около 00:12 в Чугуевской громаде прогремела серия взрывов. По словам корреспондентов Суспильного, с полуночи местные жители слышали там уже более десятка взрывов.
