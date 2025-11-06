В областном центре слышали звуки взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
Какова причина взрывов в Днепре?
Воздушную тревогу для Днепровского и Самаровского районов, а также областного центра и территориальной общины начали повторно объявлять еще ориентировочно с 22:16 из-за угрозы дронового удара.
Воздушные силы сообщали об ударных беспилотниках в воздушном пространстве региона и дополнительных группах дронов, которые двигались из Харьковской области. Уже около 22:37 в областном центре было громко.
В Днепре слышен звук взрыва, сообщили корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
Дополнительных деталей по этому поводу пока не обнародовали.