В обласному центрі чули звуки вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

Дивіться також Росія знову атакує Україну "Шахедами": для яких областей загроза

Яка причина вибухів у Дніпрі?

Повітряну тривогу для Дніпровського та Самарівського районів, а також обласного центру та територіальної громади почали повторно оголошувати ще орієнтовно з 22:16 через загрозу дронового удару.

Повітряні сили повідомляли про ударні безпілотники у повітряному просторі регіону та додаткові групи дронів, які рухалися з Харківської області. Вже близько о 22:37 в обласному центрі було гучно.

У Дніпрі чутно звук вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Додаткових деталей з цього приводу наразі не оприлюднювали.

Що відомо про попередні атаки на область?