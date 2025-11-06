Тысячи горняков под землей, сейчас продолжается их подъем на поверхность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Что известно об атаке на Днепропетровскую область?
В Минэнерго сообщили, что из-за российской атаки обесточены 8 угольных шахт.
На момент инцидента под землей находились 2 595 горняков.
Спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность,
– сообщили в Минэнерго.
По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.
На обстрел отреагировала министр энергетики Светлана Гринчук. Она отметила, что "Россия продолжает энергетический террор" Украины.
"Очередной удар поставил под угрозу жизни тысяч горняков. Россия продолжает воевать с гражданскими. Тактика россиян понятна – оставить украинцев без света и тепла зимой", – добавила она.
В Павлограде было громко
В Павлограде Днепропетровской области днем 6 ноября прогремел взрыв. Громко было в 12:22.
После атаки в городе и некоторых населенных пунктах Синельниковского района возникли перебои со светом.
Местные власти сообщали, что россияне ударили по Павлограду дронами, в результате чего было изуродовано инфраструктуру.