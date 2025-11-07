Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку на Харківщину?

Повітряна тривога в Чугуївському районі Харківщини не припинялася з обіду. Вже пізно ввечері 6 листопада стало відомо, що на регіон летять ворожі ударні БпЛА.

Нова група БпЛА на півночі Харківщини південним курсом,

– написали Повітряні сили ЗСУ.

О 23:59 повітряну тривогу оголосили також в Харківському районі.

Близько 00:12 в Чугуївській громаді прогриміла серія вибухів. За словами кореспондентів Суспільного, від опівночі місцеві жителі чули там вже понад десяток вибухів.

