Що стоїть за брендом незламності Укрзалізниці?

Залізниця – це дуже специфічний бізнес, де ти одночасно маєш отримувати прибуток і давати низькі ціни на квитки. При чому цей конфлікт існує не тільки в Україні, а скрізь у Європі. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Просто за багато років ми звикли жити в комфортному режимі, де УЗ могла себе забезпечувати всім, а інколи навіть отримувала додаткові "специфічні" завдання, як будівництво президентської резиденції в Синьогорі чи автобану Київ – Одеса.

Зараз щось подібне уявити просто дико, але все це було зовсім нещодавно, 20 років тому. Зараз УЗ має прозору структуру управління, міжнародний аудит та партнерів на кшталт американського мільярдера Говарда Баффета.

Цього тижня ми відзначали героїв у День залізничника – людей, які попри сніг, повінь, обрив електромереж чи обстріли колії забезпечують рух. Іноземці хапаються за голову, коли дізнаються загальновідомий факт: до початку листопада ми оперували п'ятьма потягами до Краматорська. Міста, яке розташоване за 15 кілометрів від "кіл-зони" та за 20 кілометрів – від ворожих позицій.

Це унікальне явище, про яке написали та зняли сотні статей та відеорепортажів всі можливі міжнародні медіа. На жаль, через погіршення ситуації в цьому напрямку військова адміністрація Донецької області заборонила залізничне сполучення, яке, ми сподіваємося, відновимо, як уже робили у 2022 році.

Усі ці історії, які зробили з Укрзалізниці справжній бренд незламності, мають зворотний бік. Це – війна та її вплив на промисловість. У 2025 році ситуація загострилася. Ми втратили вугільну галузь Донеччини. Я з колегами-залізничниками відвідував шахту "Білозерська" ще влітку – зараз вона не працює, а шахти Добропілля просто руйнують. Зупиняється Інгулецький ГЗК. Металургія та вугілля становили 60% вантажних перевезень УЗ. І лише за 2025 рік Росія здійснили понад 800 атак по інфраструктурі.

Як наслідок війни ми маємо суттєве скорочення доходів від вантажних перевезень. І, як результат, більше не маємо ресурсу перекривати вантажними перевезеннями збитки "пасажирки". Чистий збиток УЗ за 9 місяців 2025 року становить майже 7,2 мільярда гривень.

Мені дивно читати коментарі, що в цьому винне правління або наглядова рада Укрзалізниці. Наче це ми зруйнували шахтоуправління "Покровське" або окупували Курахове разом з місцевою ТЕС – наших клієнтів на Донеччині.

Після мого виступу в парламенті в заголовки потрапила фраза: "Внутрішні резерви УЗ вичерпані". Дивно, що це почули тільки зараз, зокрема телеграм-канали, які беруть гроші в олігархів за розміщення статей на тему "Не підвищуйте вантажні тарифи, шукайте внутрішні резерви".

Як врятувати Укрзалізницю?

Перше – внутрішня оптимізація, продаж металобрухту та непрофільних активів. Наступного року розраховуємо тут на 10 мільярдів гривень.

Друге – завдяки позиції президента та уряду Юлії Свириденко, очікуємо на 16 мільярдів гривень від платників податків, щоб компенсувати збитки "пасажирки". Вона збиткова в усій Європі, на цей напрямок уряди країн ЄС виділяють мільярди євро. Ми на шляху до Євросоюзу все одно прийшли б до заборони перехресного субсидіювання "пасажирки" вантажними перевезеннями.

Третє – рано чи пізно, але не уникнути індексації вантажних тарифів. Хоча б відповідно до росту цін виробників. Це дасть 22,5 мільярда гривень. І це якщо ми почнемо 2026 рік зростанням тарифів на 27,6%, а потім через пів року піднімемо ще на 11%.

Нагадаю, востаннє вантажні тарифи зростали у 2022 році. Ми розуміли, що бізнесу важко та входили в становище. Тепер час увійти в становище УЗ.

Що треба зрозуміти про специфіку програми "УЗ-3000" безкоштовних кілометрів?

Натомість Укрзалізниця, яка отримає кошти бюджету для закриття збитків "пасажирки", пропонує "комплімент" від шеф-кухаря. Це вже право кожного, скористатися ним чи ні. Мовиться про соціальну програму "УЗ-3000".

Чому 3000 кілометрів? Це найдовший маршрут залізницею "Запоріжжя – Ужгород – Запоріжжя". Яку треба мати збочену уяву, щоб через мережу своїх пропагандистських ботів вкидати ІПСО, що "3 тисячі кілометрів – це відстань від України до Сибіру"?. Саме так зробили хейтери влади.

Це програма, яка дає можливість заповнити потяги, які в низький сезон їдуть напівпорожніми. Минулого року у нас було близько 1 мільйона місць, які не викупили, а потяги все одно йшли за графіком. Дехто, не розуміючи специфіки, вкидає: "Від'єднуйте вагони". В "Інтерсіті" це робити неможливо, а в нічних потягах часто є ситуація, коли вагон напівпорожній "туди" і повний "назад".

Якщо специфіка залізниці незрозуміла, то наведу приклад з побутової економіки. Ми – це пекарня, яка робить хліб за соціальною ціною, яку регулює уряд. Собівартість паляниці – 50 гривень, але уряд нас зобов'язує продавати за 30. Аналогічно уряд регулює і ціни на квитки. В кінці дня у нас залишається частина хліба непродана. Ми можемо його викинути, а можемо роздати охочим. Хтось скаже: "Я не їм мучного", – а хтось подякує та зекономить кошти.

Визначити календарні коридори, напрямки та квоти цих "соціальних" квитків – це вже питання техніки. Програма діятиме упродовж чотирьох місяців. Скоро буде презентований застосунок для бронювання своїх безкоштовних поїздок.

Цією програмою ми хочемо збалансувати попит, аби заповнити непродані місця й розвантажити пікові дати, коли квитків практично немає. У нашому додатку ми опитали 4 тисячі людей і з'ясували, що 40% готові змінювати дати своїх подорожей, аби заощадити.

Програма діятиме у місяці, коли попит на квитки в УЗ найнижчий. Скоро будуть всі подробиці. Важливе уточнення: покриття збитків пасажирки за бюджетні кошти не стосується програми "УЗ-3000". Це дві паралельні історії під однією парасолькою.

16 мільярдів – фінансування від бюджету, яке необхідне, щоб зберегти в Україні залізницю.

А 3000 кілометрів – це подяка платникам податків в рамках "зимової підтримки" президента та уряду України, яка не тягне нові видатки УЗ, а є соціальною ініціативою.

3,5 року Укрзалізниця рятувала Україну. Тепер час допомогти Укрзалізниці вистояти, ми ніколи не підведемо.