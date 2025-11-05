Що відомо про борги Укрзалізниці?

Зараз внутрішні резерви залізниці для компенсації збитків пасажирських перевезень вичерпані, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Дивіться також Амбітний проєкт: в УЗ назвали рік, коли прагнуть довести євроколію до Львова

Заступник голови наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко розповів, що лише цього року інфраструктура Укрзалізниці зазнала 800 атак з пошкодженням 3 000 об’єктів.

Чистий збиток компанії цьогоріч становить 7 мільярдів 195 мільйонів гривень, а збитки пасажирських перевезень торік – 18 мільярдів гривень.

За 2021 – 2025 роки в нас втрачено 49% вантажних перевезень. І ситуація навряд чи покращиться. В цьому році ми втратили фактично всю вигідну галузь Донеччини. Остання шахта, де ми, до речі, були цього року, Білозерська, вона теж зупинена на Донеччині,

– повідомив Лещенко.

Посадовець вважає, що виправити ситуацію зможуть кілька кроків:

Внутрішня оптимізація залізниці, зокрема, питання продажу металобрухту;

16 мільярдів гривень з бюджету, аби компенсувати збитки пасажирських перевезень;

Індексація вантажних тарифів.

Також, аби зменшити збитки, планують підняти динамічне ціноутворення для СВ і першого класу "Інтерсіті".

Коментуючи програму "УЗ-3000" Лещенко наголосив, що покриття збитків за бюджетні кошти не стосується цієї програми. За його словами, це дві паралельні історії.

Про програму "УЗ-3000"

"УЗ-3000" має розвантажити найпіковіші періоди, адже в серпні залізниця перевозить 2,6 мільйона пасажирів, тоді як у лютому – лише 1,9 мільйона, повідомляє 24 Канал.

У період низького попиту на пасажирські перевезення Укрзалізниця має 200 – 250 тисяч незаповнених місць на місяць у поїздах далекого сполучення. І саме їх пропонує використати для соціальної програми,

– зауважив Перцовський.

Українці отримають безкоштовні 3 000 кілометрів уже цієї зими. Програма запрацює в грудні й триватиме орієнтовно 4 місяці.

Попередньо планують сфокусуватися на пасажирах із прифронтових територій, але детальну механіку програми наразі ще опрацьовують. Окрім того, вводитимуть додаткові сервіси в категоріях люкс, 1 класу та міжнародних поїздах.

Що відомо про обстріли Укрзалізниці?