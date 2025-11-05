Що відомо про борги Укрзалізниці?
Зараз внутрішні резерви залізниці для компенсації збитків пасажирських перевезень вичерпані, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
Дивіться також Амбітний проєкт: в УЗ назвали рік, коли прагнуть довести євроколію до Львова
Заступник голови наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко розповів, що лише цього року інфраструктура Укрзалізниці зазнала 800 атак з пошкодженням 3 000 об’єктів.
Чистий збиток компанії цьогоріч становить 7 мільярдів 195 мільйонів гривень, а збитки пасажирських перевезень торік – 18 мільярдів гривень.
За 2021 – 2025 роки в нас втрачено 49% вантажних перевезень. І ситуація навряд чи покращиться. В цьому році ми втратили фактично всю вигідну галузь Донеччини. Остання шахта, де ми, до речі, були цього року, Білозерська, вона теж зупинена на Донеччині,
– повідомив Лещенко.
Посадовець вважає, що виправити ситуацію зможуть кілька кроків:
- Внутрішня оптимізація залізниці, зокрема, питання продажу металобрухту;
- 16 мільярдів гривень з бюджету, аби компенсувати збитки пасажирських перевезень;
- Індексація вантажних тарифів.
Також, аби зменшити збитки, планують підняти динамічне ціноутворення для СВ і першого класу "Інтерсіті".
Коментуючи програму "УЗ-3000" Лещенко наголосив, що покриття збитків за бюджетні кошти не стосується цієї програми. За його словами, це дві паралельні історії.
Про програму "УЗ-3000"
"УЗ-3000" має розвантажити найпіковіші періоди, адже в серпні залізниця перевозить 2,6 мільйона пасажирів, тоді як у лютому – лише 1,9 мільйона, повідомляє 24 Канал.
У період низького попиту на пасажирські перевезення Укрзалізниця має 200 – 250 тисяч незаповнених місць на місяць у поїздах далекого сполучення. І саме їх пропонує використати для соціальної програми,
– зауважив Перцовський.
Українці отримають безкоштовні 3 000 кілометрів уже цієї зими. Програма запрацює в грудні й триватиме орієнтовно 4 місяці.
Попередньо планують сфокусуватися на пасажирах із прифронтових територій, але детальну механіку програми наразі ще опрацьовують. Окрім того, вводитимуть додаткові сервіси в категоріях люкс, 1 класу та міжнародних поїздах.
Що відомо про обстріли Укрзалізниці?
Росія активізувала атаки на Укрзалізницю через збільшення виробництва дронів та стагнацію на фронті. Україна швидко усуває наслідки атак і у відповідь б'є по російській залізниці та НПЗ. Із серпня зафіксовано близько 300 атак на залізничну інфраструктуру, що спричинило зниження обсягів вантажних і пасажирських перевезень.
Росія систематично атакує Укрзалізницю, використовуючи дрони для ураження ключових залізничних вузлів, щоб посіяти паніку та вдарити по економіці. Приблизно 30% української залізниці перебуває в циклі "пошкодження-відновлення".