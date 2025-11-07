Як скористатися програмою "УЗ-3000" людям, які не мають смартфонів та застосунку "Укрзалізниця", відповів гендиректор компанії Олександр Перцовський, передає 24 Канал.
Як літнім людям отримати безкоштовні подорожі Укрзалізницею?
За словами Перцовського, деякі соціальні служби можуть допомогти таким людям отримати квиток і встановити потрібний додаток.
Ця програма особливо підходить для літніх людей. У світі люди похилого віку активно подорожують, але в Україні вони часто позбавлені такої можливості. Для них важлива вартість поїздки, проте вони гнучкі у виборі часу – їм не обов'язково вирушати у години пік.
Найбільш реалістичною зараз видається співпраця Укрзалізниці з організаціями, які працюють із літніми людьми. Можна організовувати для них спільні подорожі, залучаючи місцеві музеї, кав'ярні та інші установи, створюючи денні тури, наприклад, до Львова чи Ужгорода.
У цьому можуть допомогти громадські організації та волонтери.
Перцовський зауважив: якщо програма покаже успішні результати, у майбутньому розглянуть можливість додати офлайн-формат.
Що відомо про програму "УЗ-3000"?
- Програма "УЗ-3000" запрацює з 1 грудня. Вона діятиме упродовж 4 місяців. Мета ініціативи – використати вільні місця у поїздах у періоди низького попиту.
- Програма працюватиме лише для плацкартних вагонів та купе, "УЗ-3000" не поширюється на СВ та "Інтерсіті".
- Очікується, що додаткові пасажири за "кілометри" використовуватимуть наявні місця без значного збільшення витрат, а доходи від платних сервісів (СВ, 1 клас, міжнародні поїзди) перекриватимуть їхню вартість, зменшуючи потребу у державному фінансуванні.