Как воспользоваться программой "УЗ-3000" людям, которые не имеют смартфонов и приложения "Укрзализныця", ответил гендиректор компании Александр Перцовский, передает 24 Канал.

Как пожилым людям получить бесплатные путешествия Укрзализныцей?

По словам Перцовского, некоторые социальные службы могут помочь таким людям получить билет и установить нужное приложение.

Эта программа особенно подходит для пожилых людей. В мире пожилые люди активно путешествуют, но в Украине они часто лишены такой возможности. Для них важна стоимость поездки, однако они гибкие в выборе времени – им не обязательно отправляться в часы пик.

Наиболее реалистичным сейчас представляется сотрудничество Укрзализныци с организациями, которые работают с пожилыми людьми. Можно организовывать для них совместные путешествия, привлекая местные музеи, кафе и другие учреждения, создавая дневные туры, например, во Львов или Ужгород.

В этом могут помочь общественные организации и волонтеры.

Перцовский отметил: если программа покажет успешные результаты, в будущем рассмотрят возможность добавить оффлайн-формат.

Что известно о программе "УЗ-3000"?