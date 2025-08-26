Як планують розвивати Укрзалізницю?
У Програмі дій уряду йдеться про забезпечення фінансової стабільності Укрзалізниці та про запровадження європейських норм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр транспортних стратегій.
Для досягнення цієї цілі Кабмін бере на себе зобов’язання забезпечити інтеграцію української залізничної системи, насамперед, за коридорами, включеними до TEN-T, до єдиного європейського залізничного простору. На 2025-2026 роки уряд поставив наступні цілі:
- до 31 грудня 2025 – подання до Верховної Ради законопроєкту про безпеку руху та інтероперабельність залізничного транспорту;
- до 31 грудня 2025 – забезпечення фінансування для підтримки Укрзалізниці в державному бюджеті на 2026 рік, фінансування проєктів розвитку залізничної інфраструктури на кордонах з ЄС та оновлення пасажирського рухомого складу;
- до 31 грудня 2026 – державне фінансування для забезпечення якісних та доступних пасажирських і вантажних перевезень для Укрзалізниці.
Що ще додали в План дій уряду?
Уряд планує збільшити соцвиплати, зокрема для родин при народженні дитини та компенсації за зруйноване житло, а також надавати сертифікати на купівлю житла для ветеранів з інвалідністю. Плани Уряду включають також витрачання 50% бюджетних коштів на озброєння.
Окрім цього Кабмін планує запровадити електронну систему "е-ТЦК", щоб зменшити навантаження на ТЦК на 15% щомісяця. Також у плані дій – запустити "е-Суд", "е-Акциз", "ЦНАП 2.0" та онлайн-моніторинг ліцензування грального бізнесу.