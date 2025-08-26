Що з'ясували журналісти?

Журналістам вдалося придбати квиток на рейс "Укрзалізниці" до молдовського Кишинева за допомогою Telegram. У закритій групі спекулянти надали таку "послугу" за 1 000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bihus.info.

Дивіться також До Львова, Трускавця і не тільки: Укрзалізниця призначила додаткові рейси на осінь

Щоб знайти квиток на міжнародний рейс для клієнтки перекупи створили "сіру" схему зі спеціальними ботами. Вони допомогли обійти верифікацію через застосунок "Дія", яка обов'язкова на міжнародних рейсах.

При цьому навіть за великі гроші не всі отримують квитки на потяг від спекулянтів, адже ті часто дурять українців і залишають ні з чим.

Що говорять в "Укрзалізниці" щодо "сірої" схеми?

В "Укрзалізниці" прокоментували розслідування та розкрили подробиці злочинної схеми спекулянтів:

Спочатку пасажир придбав квиток 24 липня, одразу в перший день продажу на обрану дату.

Спекулянт створив свій акаунт лише 29 липня та одразу активував у застосунку "Укрзалізниці" функцію моніторингу квитків із автопокупкою. Для більшої надійності він також регулярно вручну перевіряв наявність потрібних квитків у застосунку.

Коли 6 серпня пасажир повернув квиток, перекуп забронював його на 15 хвилин для оплати та упевнився, що він потрібен замовнику. Після цього самостійно викупив квиток на ім’я клієнта.

В "УЗ" додали, що обліковий запис спекулянта вже заблокували. Також компанія звернулася до поліції.

Всі контакти спекулянтів, згадані у відео і всі матеріали, які команда Бігус.інфо зібрала при підготовці сюжету й люб'язно нам погодилась передати, ми також передамо Національній поліції України (у нас є відкрите за нашим зверненням кримінальне провадження проти шахраїв),

– заявили в "Укрзалізниці".

Як "Укрзалізниця" бореться зі спекулянтами?