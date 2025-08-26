Что выяснили журналисты?

Журналистам удалось приобрести билет на рейс "Укрзализныци" в молдавский Кишинев с помощью Telegram. В закрытой группе спекулянты предоставили такую "услугу" за 1 000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bihus.info.

Чтобы найти билет на международный рейс для клиентки перекупы создали "серую" схему со специальными ботами. Они помогли обойти верификацию через приложение "Дія", которая обязательна на международных рейсах.

При этом даже за большие деньги не все получают билеты на поезд от спекулянтов, ведь те часто обманывают украинцев и оставляют ни с чем.

Что говорят в "Укрзализныце" относительно "серой" схемы?

В "Укрзализныце" прокомментировали расследование и раскрыли подробности преступной схемы спекулянтов:

Сначала пассажир приобрел билет 24 июля, сразу в первый день продажи на выбранную дату.

Спекулянт создал свой аккаунт только 29 июля и сразу активировал в приложении "Укрзализныци" функцию мониторинга билетов с автопокупкой. Для большей надежности он также регулярно вручную проверял наличие нужных билетов в приложении.

Когда 6 августа пассажир вернул билет, перекуп забронировал его на 15 минут для оплаты и удостоверился, что он нужен заказчику. После этого самостоятельно выкупил билет на имя клиента.

В "УЗ" добавили, что учетную запись спекулянта уже заблокировали. Также компания обратилась в полицию.

Все контакты спекулянтов, упомянутые в видео и все материалы, которые команда Бигус.инфо собрала при подготовке сюжета и любезно нам согласилась передать, мы также передадим Национальной полиции Украины (у нас есть открытое по нашему обращению уголовное производство против мошенников),

– заявили в "Укрзализныце".

Как "Укрзализныця" борется со спекулянтами?