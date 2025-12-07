Про шлях Вифлеємського вогню до України розповідає 24 Канал із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці та офіційний сайт Українського пласту.
Як Вифлеємський вогонь миру прибув до Києва та Львова?
Урочиста передача Вифлеємського вогню Миру скаутам із різних країн світу відбулася в австрійському Лінці. До церемонії долучилася й делегація пластунів, яка передала вогонь до Відня, а звідти – в Україну.
Наступними естафету прийняли залізничники, які взялися доставляти Вифлеємський вогонь до українських міст, зокрема й на Михайлівську площу Києва. Там десятки мешканців зібралися, щоб запалити свічки від полум'я символа миру.
Цьогоріч вже вп'яте в різні куточки країни його доставлять потягами Укрзалізниці. Завдяки залізничним маршрутам Вифлеємський вогонь швидко та безпечно дістається у різні куточки країни, щоб об'єднати й зігріти безліч сердець,
– зазначили в Укрзалізниці.
На прибуття Вифлеємського вогню відреагував і голова Львівської ОДА Максим Козицький. На Львівщину його доставили насамперед родинам полеглих захисників України.
Нехай цей священний Вогонь принесе у ваші домівки й серця хоча б миттєвий спокій, тепло та відчуття присутності тих, хто назавжди залишиться в нашій пам'яті,
– зазначив очільник області.
Що відомо про традицію?
- Передача Вифлеємського вогню – це традиційна передріздвяна акція, започаткована в Австрії ще у 1980-х роках завдяки скаутському провіднику Бертлю Рюнвальду. Відтоді світло з Вифлеєму стало одним із загальноєвропейських духовних символів.
- Щороку його запалюють у Вифлеємі, після чого її доставляють до Відня, а звідти вогонь вирушає у подорож по країнах світу.
- В Україні Вифлеємський вогонь транспортують до церков, лікарень, сиротинців та звичайних родин, щоб кожен міг запалити ним свічку на Святвечір. Цей ритуал про важливість єдності та добрих справ.
- До речі, 1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, через що більшість релігійних свят змістилися на 13 днів раніше.
- Відтоді Святвечір відзначають 24 грудня. Про історію і традиції свята читайте в матеріалі 24 Каналу.