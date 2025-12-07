О пути Вифлеемского огня в Украину рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци и официальный сайт Украинского пласта.
Как Вифлеемский огонь мира прибыл в Киев и Львов?
Торжественная передача Вифлеемского огня Мира скаутам из разных стран мира состоялась в австрийском Линце. К церемонии присоединилась и делегация пластунов, которая передала огонь в Вену, а оттуда – в Украину.
Скауты получили символ мира в Австрии: смотрите фотографии Украинского пласта
Следующими эстафету приняли железнодорожники, которые взялись доставлять Вифлеемский огонь в украинские города, в том числе и на Михайловскую площадь Киева.
Вифлеемский огонь мира едет по Украине поездами: смотрите фото Укрзализныци
В этом году уже в пятый раз в разные уголки страны его доставят поездами Укрзализныци. Благодаря железнодорожным маршрутам Вифлеемский огонь быстро и безопасно добирается в разные уголки страны, чтобы объединить и согреть множество сердец,
– отметили в Укрзализныце.
На прибытие Вифлеемского огня отреагировал и председатель Львовской ОГА Максим Козицкий. На Львовщину его доставили прежде всего семьям павших защитников Украины.
Пусть этот священный Огонь принесет в ваши дома и сердца хотя бы мгновенный покой, тепло и ощущение присутствия тех, кто навсегда останется в нашей памяти,
– отметил глава области.
Что известно о традиции?
- Передача Вифлеемского огня – это традиционная предрождественская акция, основана в Австрии еще в 1980-х годах благодаря скаутскому проводнику Бертлю Рюнвальду. С тех пор свет из Вифлеема стал одним из общеевропейских духовных символов.
- Ежегодно его зажигают в Вифлееме, после чего его доставляют в Вену, а оттуда огонь отправляется в путешествие по странам мира.
- В Украине Вифлеемский огонь транспортируют в церкви, больниц, детских домов и обычных семей, чтобы каждый мог зажечь им свечу в Сочельник. Этот ритуал о важности единства и добрых дел.
- Кстати, 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, из-за чего большинство религиозных праздников сместились на 13 дней раньше.
- С тех пор Святвечер отмечают 24 декабря. Об истории и традициях праздника читайте в материале 24 Канала.