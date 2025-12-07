О пути Вифлеемского огня в Украину рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци и официальный сайт Украинского пласта.

Как Вифлеемский огонь мира прибыл в Киев и Львов?

Торжественная передача Вифлеемского огня Мира скаутам из разных стран мира состоялась в австрийском Линце. К церемонии присоединилась и делегация пластунов, которая передала огонь в Вену, а оттуда – в Украину.

Следующими эстафету приняли железнодорожники, которые взялись доставлять Вифлеемский огонь в украинские города, в том числе и на Михайловскую площадь Киева.

В этом году уже в пятый раз в разные уголки страны его доставят поездами Укрзализныци. Благодаря железнодорожным маршрутам Вифлеемский огонь быстро и безопасно добирается в разные уголки страны, чтобы объединить и согреть множество сердец,

– отметили в Укрзализныце.

На прибытие Вифлеемского огня отреагировал и председатель Львовской ОГА Максим Козицкий. На Львовщину его доставили прежде всего семьям павших защитников Украины.

Пусть этот священный Огонь принесет в ваши дома и сердца хотя бы мгновенный покой, тепло и ощущение присутствия тех, кто навсегда останется в нашей памяти,

– отметил глава области.

Что известно о традиции?