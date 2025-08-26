Как планируют развивать Укрзализныцю?
В Программе действий правительства говорится об обеспечении финансовой стабильности Укрзализныци и о введении европейских норм, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр транспортных стратегий.
Для достижения этой цели Кабмин берет на себя обязательства обеспечить интеграцию украинской железнодорожной системы, прежде всего, по коридорам, включенными в TEN-T, в единое европейское железнодорожное пространство. На 2025-2026 годы правительство поставило следующие цели:
- до 31 декабря 2025 – представление в Верховную Раду законопроекта о безопасности движения и интероперабельности железнодорожного транспорта;
- до 31 декабря 2025 – обеспечение финансирования для поддержки Укрзализныци в государственном бюджете на 2026 год, финансирование проектов развития железнодорожной инфраструктуры на границах с ЕС и обновление пассажирского подвижного состава;
- до 31 декабря 2026 – государственное финансирование для обеспечения качественных и доступных пассажирских и грузовых перевозок для Укрзализныци.
Что еще добавили в План действий правительства?
Правительство планирует увеличить соцвыплаты, в частности для семей при рождении ребенка и компенсации за разрушенное жилье, а также предоставлять сертификаты на покупку жилья для ветеранов с инвалидностью. Планы Правительства включают также расходование 50% бюджетных средств на вооружение.
Кроме этого Кабмин планирует ввести электронную систему "е-ТЦК", чтобы уменьшить нагрузку на ТЦК на 15% ежемесячно. Также в плане действий – запустить "е-Суд", "е-Акциз", "ЦНАП 2.0" и онлайн-мониторинг лицензирования игорного бизнеса.