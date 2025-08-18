Какой план действий нового правительства?

К стратегическим инициативам правительства относятся оборона и безопасность, евроинтеграция, благосостояние, ветеранская политика, реформы и т.д., сообщает 24 Канал со ссылкой на презентацию программы действий правительства.

Среди обновлений, которые уже планируются:

Соцвыплаты

В сфере благосостояния Свириденко анонсировала пересмотр соцвыплат. Так, 180 000 семей получат повышенную помощь при рождении ребенка, а около 470 000 семей – компенсацию за разрушенное жилье.

Более 1 580 ветеранов и ветеранок с инвалидностью получат сертификаты на покупку жилья.

Оборона

В планах правительства – тратить не менее 50% средств на вооружение. К середине 2026 года чиновники хотят достичь результатов в проектах по совместному производству вооружения с Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS, Kongsberg D&A и тому подобное.

Также среди приоритетов – единая политика строительства фортификаций и защитных сооружений, радиоэлектронной борьбы и защиты неба, трансформация сил обороны.

Восстановление

25 миллиардов гривен в 2025 году и 50 миллиардов гривен в 2026 году хотят направить на ключевые потребности прифронтовых общин. Также будет работать специальный экономический режим в прифронтовых регионах: условия для бизнеса и трудоустройства.

Кроме этого – создание Фонда Восстановления и комплексного Плана Восстановления Украины.

Экономика

На следующие два года Правительство ищет 37 миллиардов долларов макрофинансовой помощи. В планах – получить 12 миллиардов гривен поступлений от приватизации в 2025-2026 годах и активировать новый Таможенный кодекс.

Также планируется аудит расходов и новую Стратегию госдолга на 2026-2028 годы.