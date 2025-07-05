Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно об отмене инициативы BlackRock

По информации источников издания, BlackRock планировала объявить о создании фонда в Италии во время Конференции по восстановлению Украины 10 – 11 июля. Участие в мероприятии должны принять премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Украины Владимир Зеленский.

Еще в прошлом году вице-глава BlackRock Филипп Гильдебранд, который был одним из финансистов, заявлял, что фонд находится на пути к получению не менее 500 миллионов долларов от организаций, поддерживаемых правительствами Германии, Италии и Польши, а также банков развития и других грантодателей. Ожидалось также до 2 миллиардов долларов инвестиций от частных инвесторов.

Однако в январе BlackRock решила приостановить переговоры с институциональными инвесторами из-за отсутствия интереса на фоне растущей неопределенности относительно будущего Украины,

– говорится в статье.

Сейчас Франция работает над предложением о фонде, который мог бы заменить отмененную инициативу BlackRock. Однако источники отмечают, что пока неизвестно насколько эффективным будет новый план без поддержки США.