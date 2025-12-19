Какая зарплата у УБД?
Зарплата военного – это денежное обеспечение, которое имеет много составляющих, пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Денежное обеспечение включает:
- Основную часть, то есть должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет.
- Надбавки за службу и боевые задачи с учетом уровня ответственности и рисков.
- Единовременные выплаты и компенсации, как материальную помощь, помощь на оздоровление и специальные выплаты.
Минимальный размер денежного обеспечения в ВСУ сейчас составляет 20 100 гривен. Сумма может увеличиться следующим образом:
- для рядового состава – 24 224 гривны;
- для сержантского и старшинского состава – 27 252 гривны;
- для офицерского состава – 30 280 гривен.
Какие есть доплаты?
Размер доплат военным зависит от условий службы. На сегодня установлены следующие надбавки:
- 100 000 гривен – за участие в боевых действиях или пребывание в плену (при условии подтверждения от вражеской стороны);
- 50 000 гривен получат командиры и те, кто координирует подразделения, за повышенную ответственность.
- 70 000 гривен – за выполнение специальных задач на линии соприкосновения;
- 30 000 гривен – за выполнение задач вне зоны боевых действий.
Что известно о зарплатах в Украине?
Зарплаты работников кафе и ресторанов в Украине выросли, в частности количество плательщиков с зарплатой более 16 тысяч гривен увеличилось на 952%. Уплата НДФЛ за деятельность ресторанов выросла на 60,4%.
Средняя зарплата в Киеве в октябре составила 40 738 гривен, что значительно превышает средний показатель по Украине – 26 913 гривен. Самые высокие зарплаты в Киеве получают работники информационных технологий (76 908 гривен), добывающей промышленности (68 510 гривен) и финансовой деятельности (60 980 гривен).
В 2026 году минимальная зарплата в Украине составит 8 647 гривен. Средняя зарплата на 2026 год заложена в размере 30 032 гривны, что на 4 146 гривен больше, чем в 2025.