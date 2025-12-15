Где в Киеве самые высокие зарплаты?

Средняя зарплата по Украине в октябре составила 26 913 гривен, а только в Киеве – 40 738 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

Смотрите также DevOps и другие IT-специалисты: кто зарабатывает больше всего в Украине

В тройку самых оплачиваемых отраслей вошли:

  • Информация и телекоммуникации – 76 908 гривен;
  • Добывающая промышленность и разработка карьеров – 68 510 гривен;
  • Финансовая и страховая деятельность – 60 980 гривен.

Выше средней зарплаты в Киеве получают специалисты в таких отраслях:

  • Государственное управление и оборона – 49 274 гривны;
  • Предоставление других видов услуг – 48 030 гривен;
  • Поставка электроэнергии, газа и пара – 47 746 гривен;
  • Перерабатывающая промышленность – 46 870 гривен;
  • Промышленность – 46 750 гривен;
  • Профессиональная, научная и техническая деятельность – 42 567 гривен;

Где самые низкие зарплаты в Киеве?

Самые низкие зарплаты по итогам октября в таких сферах:

  • Образование – 22 513 гривен;
  • Строительство – 22 947 гривен;
  • Временное размещение и организация питания – 23 128 гривен.

Также довольно низкие зарплаты получают специалисты в сферах водоснабжения, канализации и обращения с отходами (25 302 гривны) и здравоохранения (25 974 гривен).

Что известно о зарплатах в Украине?

  • В 2026 году минимальный оклад учителей в Украине составит от 21 тысячи гривен, что является частью пересмотра зарплат, поддержанного в Бюджете-2026. Самые низкие зарплаты пока остаются в области образования – 16 984 гривен.

  • В 2026 году минимальная зарплата в Украине составит 8 647 гривен. Средняя зарплата на 2026 год заложена в размере 30 032 гривны, что на 4 146 гривен больше, чем в 2025.

  • Зарплаты разнорабочих выросли на 384% и составляли 23 тысячи гривен в октябре 2025 года, а маляров – на 215% с медианной зарплатой 47 тысяч гривен. Бизнес в Украине больше всего нуждался в работниках в сфере торговли и услуг, а меньше всего – в сельском хозяйстве.