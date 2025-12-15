Где в Киеве самые высокие зарплаты?

Средняя зарплата по Украине в октябре составила 26 913 гривен, а только в Киеве – 40 738 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

В тройку самых оплачиваемых отраслей вошли:

Информация и телекоммуникации – 76 908 гривен;

Добывающая промышленность и разработка карьеров – 68 510 гривен;

Финансовая и страховая деятельность – 60 980 гривен.

Выше средней зарплаты в Киеве получают специалисты в таких отраслях:

Государственное управление и оборона – 49 274 гривны;

Предоставление других видов услуг – 48 030 гривен;

Поставка электроэнергии, газа и пара – 47 746 гривен;

Перерабатывающая промышленность – 46 870 гривен;

Промышленность – 46 750 гривен;

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 42 567 гривен;

Где самые низкие зарплаты в Киеве?

Самые низкие зарплаты по итогам октября в таких сферах:

Образование – 22 513 гривен;

Строительство – 22 947 гривен;

Временное размещение и организация питания – 23 128 гривен.

Также довольно низкие зарплаты получают специалисты в сферах водоснабжения, канализации и обращения с отходами (25 302 гривны) и здравоохранения (25 974 гривен).

Что известно о зарплатах в Украине?