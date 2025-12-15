Де в Києві найвищі зарплати?

Середня зарплата по Україні у жовтні становила 26 913 гривень, а лише у Києві – 40 738 гривень, пише 24 Канал з посиланням на NV.

До трійки найбільш оплачуваних галузей увійшли:

Інформація та телекомунікації – 76 908 гривень;

Добувна промисловість та розроблення кар'єрів – 68 510 гривень;

Фінансова та страхова діяльність – 60 980 гривень.

Вищу за середню зарплату у Києві отримують фахівці у таких галузях:

Державне управління й оборона – 49 274 гривні;

Надання інших видів послуг – 48 030 гривень;

Постачання електроенергії, газу та пари – 47 746 гривень;

Переробна промисловість – 46 870 гривень;

Промисловість – 46 750 гривень;

Професійна, наукова та технічна діяльність – 42 567 гривень;

Де найнижчі зарплати в Києві?

Найнижчі зарплати за підсумками жовтня у таких сферах:

Освіта – 22 513 гривень;

Будівництво – 22 947 гривень;

Тимчасове розміщення й організація харчування – 23 128 гривень.

Також доволі низькі зарплати отримують фахівці у сферах водопостачання, каналізації і поводження з відходами (25 302 гривні) та охорони здоров’я (25 974 гривень).

Що відомо про зарплати в Україні?