Де в Києві найвищі зарплати?

Середня зарплата по Україні у жовтні становила 26 913 гривень, а лише у Києві – 40 738 гривень, пише 24 Канал з посиланням на NV.

До трійки найбільш оплачуваних галузей увійшли:

  • Інформація та телекомунікації – 76 908 гривень;
  • Добувна промисловість та розроблення кар'єрів – 68 510 гривень;
  • Фінансова та страхова діяльність – 60 980 гривень.

Вищу за середню зарплату у Києві отримують фахівці у таких галузях:

  • Державне управління й оборона – 49 274 гривні;
  • Надання інших видів послуг – 48 030 гривень;
  • Постачання електроенергії, газу та пари – 47 746 гривень;
  • Переробна промисловість – 46 870 гривень;
  • Промисловість – 46 750 гривень;
  • Професійна, наукова та технічна діяльність – 42 567 гривень;

Де найнижчі зарплати в Києві?

Найнижчі зарплати за підсумками жовтня у таких сферах:

  • Освіта – 22 513 гривень;
  • Будівництво – 22 947 гривень;
  • Тимчасове розміщення й організація харчування – 23 128 гривень.

Також доволі низькі зарплати отримують фахівці у сферах водопостачання, каналізації і поводження з відходами (25 302 гривні) та охорони здоров’я (25 974 гривень).

Що відомо про зарплати в Україні?

  • У 2026 році мінімальний оклад вчителів в Україні становитиме від 21 тисячі гривень, що є частиною перегляду зарплат, підтриманого в Бюджеті-2026. Найнижчі зарплати наразі залишаються в галузі освіти – 16 984 гривень.

  • У 2026 році мінімальна зарплата в Україні складе 8 647 гривень. Середня зарплата на 2026 рік закладена у розмірі 30 032 гривні, що на 4 146 гривень більше, ніж у 2025.

  • Зарплати різноробочих зросли на 384% і становили 23 тисячі гривень у жовтні 2025 року, а малярів – на 215% з медіанною зарплатою 47 тисяч гривень. Бізнес в Україні найбільше потребував працівників у сфері торгівлі та послуг, а найменше – в сільському господарстві.