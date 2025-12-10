Як зросли зарплати?
Рекордне зростання медіанної зарплати зафіксовано у різноробочих. Про це йдеться в дослідженні від OLX Робота, пише 24 Канал.
Їхні зарплати зросли на 384% і становили 23 тисяч гривень у жовтні 2025 року. Другу позицію займають вакансії малярів з медіанною зарплатою 47 тисяч гривень та приростом 215%.
До переліку вакансій з найвищими темпами зростання медіанних зарплат також увійшли:
- Муляри – 157% (47,5 тисяч гривень);
- Фітнес-тренери – 151% (15 тисяч гривень);
- Дизайнери у сфері PR та реклами – 150% (25 тисяч гривень);
- Електрики – 145% (35 тисяч гривень);
- Виконроби – 144% (50 тисяч гривень);
- Штукатури – 140% (60 тисяч гривень);
- Сантехніки – 137% (41,5 тисяча гривень).
Кого найбільше потребував бізнес у листопаді?
У Державній службі зайнятості повідомляється, що за останні 10 місяців бізнес в Україні найбільше потребував працівників у сфері торгівлі та послуг. Загалом частка склала 18% від усіх податних вакансій.
Натомість найменше треба на роботу працівників сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства – частка склала лише 2,3%.
У розрізі областей найбільшу кількість пропозицій щодо роботи запропонувала Львівщина, але найбільшу кількість людей працевлаштували на Дніпропетровщині.
Що відомо про зарплати в Україні?
У 2026 році мінімальний оклад вчителів в Україні становитиме від 21 тисячі гривень, що є частиною перегляду зарплат, підтриманого в Бюджеті-2026. Найнижчі зарплати наразі залишаються в галузі освіти – 16 984 гривень.
У 2026 році мінімальна зарплата в Україні складе 8 647 гривень. Середня зарплата на 2026 рік закладена у розмірі 30 032 гривні, що на 4 146 гривень більше, ніж у 2025.
Данило Гетманцев зазначив, що продуктивність праці в Україні в 3 – 5 разів нижча, ніж в ЄС, і в 7 – 10 разів нижча, ніж у Німеччині, що впливає на низькі зарплати. Гетманцев вважає, що інвестиції в автоматизацію, модернізацію та професійну освіту можуть підвищити продуктивність, доходи українців та зменшити трудову міграцію.
У 2025 році 96% компаній в Україні підвищили зарплати, причому 64% з них підвищили на 11 – 20%. У 2026 році 94% компаній планують підвищити зарплати, з них 28% прогнозують зростання на 11 – 15%.