Где самая высокая зарплата в Украине в декабре?
По последним данным Госстатистики, средняя заработная плата составляет 26 913 гривен, в частности самая высокая из них зафиксирована в Луганской области (30 675 гривен), Киеве (40 738 гривен) и Днепропетровской области (27 892 гривен), передает 24 Канал.
Самые высокие зарплаты – в секторе информации и телекоммуникаций, в частности ИТ-сфере – средняя зарплата составляет 65 047 гривен.
Зато по данным Work.ua, по состоянию на декабрь, средняя зарплата в Украине составила 27 500 гривен, Это на 22% больше, чем в декабре прошлого года.
А среди 5 самых высоких заработных плат традиционно профессии в сфере IT, в частности возглавляет список по средним суммам – разработчик .Net с 92,5 гривнами. Далее по списку идут:
- Руководитель отдела маркетинга – 80 000 гривен,
- Разработчик бэкэнда – 72 500 гривен,
- Инженер по подготовке производства – 72 000 гривен,
- Руководитель отдела продаж – 70 000 гривен.
Какая профессия в IT является одной из самых высокооплачиваемых?
К одной из самых высоких среднеобнародованных зарплат IT-профессий на Work.ua, отражающей плату за специалистов по автоматизации разработки и инфраструктуры, является профессия DevOps-инженера.
- Средняя зарплата такого специалиста по наибольшему количеству вакансий по стране в декабре достигает диапазона от 56 тысяч до 74 тысяч гривен.
- Зато более 9% вакансий находятся в диапазоне зарплаты от 128 тысяч гривен до 200 тысяч гривен.
- Зато средняя зарплата для специалиста по контролю качества (QA Engineer) составляет 34 тысячи гривен за декабрь. Больше всего вакансий предлагают диапазон зарплаты от 28 тысяч гривен до 37 тысяч гривен. А один из самых маленьких процентов – от 82 тысяч гривен.
Заметьте! DevOps/SRE и специалисты по Data Science/ML/AI остаются одними из самых высокооплачиваемых специализаций, с медианными зарплатами, еще летом писали DOU. Для опытных специалистов – примерно 4 тысячи долларов.
В каких специалистах больше всего нуждается рынок труда?
Сейчас работодатели все больше ценят специалистов, которые могут выполнять различные задачи одновременно, потому что это повышает гибкость бизнеса в условиях изменений. Поэтому спрос на кадры сосредоточен в ключевых для экономики отраслях – медицинские работники (врачи, медсестры, фармацевты), IT-специалисты, строители и инженеры, а также логисты, аграрии, водители грузовиков и преподаватели.
Интересно, искусственный интеллект может изменить некоторые профессии, в частности кассиров, переводчиков или операторов ввода данных и тому подобное. А закон о разрешении на выезд мужчин в возрасте 18 – 22 лет привел к дефициту молодой рабочей силы – около половины компаний испытывает недостаток кадров из-за оттока этой категории.