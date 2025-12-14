Где самая высокая зарплата в Украине в декабре?

По последним данным Госстатистики, средняя заработная плата составляет 26 913 гривен, в частности самая высокая из них зафиксирована в Луганской области (30 675 гривен), Киеве (40 738 гривен) и Днепропетровской области (27 892 гривен), передает 24 Канал.

Самые высокие зарплаты – в секторе информации и телекоммуникаций, в частности ИТ-сфере – средняя зарплата составляет 65 047 гривен.

Зато по данным Work.ua, по состоянию на декабрь, средняя зарплата в Украине составила 27 500 гривен, Это на 22% больше, чем в декабре прошлого года.

А среди 5 самых высоких заработных плат традиционно профессии в сфере IT, в частности возглавляет список по средним суммам – разработчик .Net с 92,5 гривнами. Далее по списку идут:

Руководитель отдела маркетинга – 80 000 гривен,

Разработчик бэкэнда – 72 500 гривен,

Инженер по подготовке производства – 72 000 гривен,

Руководитель отдела продаж – 70 000 гривен.

Какая профессия в IT является одной из самых высокооплачиваемых?

К одной из самых высоких среднеобнародованных зарплат IT-профессий на Work.ua, отражающей плату за специалистов по автоматизации разработки и инфраструктуры, является профессия DevOps-инженера.

Средняя зарплата такого специалиста по наибольшему количеству вакансий по стране в декабре достигает диапазона от 56 тысяч до 74 тысяч гривен.

Зато более 9% вакансий находятся в диапазоне зарплаты от 128 тысяч гривен до 200 тысяч гривен.

Зато средняя зарплата для специалиста по контролю качества (QA Engineer) составляет 34 тысячи гривен за декабрь. Больше всего вакансий предлагают диапазон зарплаты от 28 тысяч гривен до 37 тысяч гривен. А один из самых маленьких процентов – от 82 тысяч гривен.

Заметьте! DevOps/SRE и специалисты по Data Science/ML/AI остаются одними из самых высокооплачиваемых специализаций, с медианными зарплатами, еще летом писали DOU. Для опытных специалистов – примерно 4 тысячи долларов.

В каких специалистах больше всего нуждается рынок труда?