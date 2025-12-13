На каких специалистов наибольший спрос сейчас?

Раньше в цене была именно узкая специализация. А сейчас важна многозадачность, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Школу бизнеса" Новой почты.

Обратите внимание! Сейчас работодатели хотят, чтобы сотрудники могли сочетать различные компетенции: от технических навыков до управленческих.

По состоянию на сейчас, наибольший спрос на:

медицинский персонал (не только врачей, медсестер, а и фармацевтов);

IT-специалистов;

строителей;

инженеров;

работников сферы логистики;

аграриев;

водителей грузовых авто;

преподавателей различного профиля.

Нужно понимать, что сейчас сильный спрос на специальности, которые являются ключевыми для того, чтобы продолжала работать экономика. К тому же необходимы специалисты:

которые способствуют восстановлению страны;

а также обеспечивают стабильность многих отраслей.

Прогнозы показывают, что особой популярностью следующие 10 лет будут пользоваться именно те профессии, которые связаны с цифровыми технологиями. В частности, речь идет о разработчиках, сообщает Дия.

Что еще важно знать о рынке труда в Украине сейчас?