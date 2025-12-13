На яки спеціалістів найбільший попит зараз?

Раніше в ціні була саме вузька спеціалізація. А зараз важливою є багатозадачність, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Школу бізнесу" Нової пошти.

Зверніть увагу! Наразі роботодавці хочуть, аби співробітники могли поєднувати різні компетенції: від технічних навичок до управлінських.

Станом на зараз, найбільший попит на:

медичний персонал (не тільки лікарів, медсестер, а і фармацевтів);

IT-фахівців;

будівельників;

інженерів;

працівників сфери логістики;

аграріїв;

водіїв вантажних авто;

викладачів різного профілю.

Потрібно розуміти, що зараз сильний попит на спеціальності, які є ключовими для того, аби продовжувала працювати економіка. До того ж необхідні спеціалісти:

які сприяють відновленню країни зараз;

а також – забезпечують стабільність багатьох галузей.

Прогнози показують, що особливою популярністю наступні 10 років користуватимуться саме ті професії, які пов'язані з цифровими технологіями. Зокрема, йдеться про розробників, повідомляє Дія.

Що ще важливо знати про ринок праці в Україні зараз?