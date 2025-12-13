На яки спеціалістів найбільший попит зараз?

Раніше в ціні була саме вузька спеціалізація. А зараз важливою є багатозадачність, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Школу бізнесу" Нової пошти.

Зверніть увагу! Наразі роботодавці хочуть, аби співробітники могли поєднувати різні компетенції: від технічних навичок до управлінських.

Станом на зараз, найбільший попит на:

  • медичний персонал (не тільки лікарів, медсестер, а і фармацевтів);
  • IT-фахівців;
  • будівельників;
  • інженерів;
  • працівників сфери логістики;
  • аграріїв;
  • водіїв вантажних авто;
  • викладачів різного профілю.

Потрібно розуміти, що зараз сильний попит на спеціальності, які є ключовими для того, аби продовжувала працювати економіка. До того ж необхідні спеціалісти:

  • які сприяють відновленню країни зараз;
  • а також – забезпечують стабільність багатьох галузей.

Прогнози показують, що особливою популярністю наступні 10 років користуватимуться саме ті професії, які пов'язані з цифровими технологіями. Зокрема, йдеться про розробників, повідомляє Дія.

Що ще важливо знати про ринок праці в Україні зараз?

  • На ринок праці в Україні зараз також впливає штучний інтелект. Річ у тім, що його розвиток може замінити деякі професії. Наприклад, касирів, перекладачів, торгових представників чи фахівців із введення даних. Імовірно, це не відбудеться протягом наступних декількох років.

  • Український ринок праці також відчув вплив рішення уряду дати дозвіл на виїзд чоловікам вікам 18 – 22 роки. Адже стався відтік молодих спеціалістів. Зокрема, 46% бізнесів зараз зазначають, що вони відчули дефіцит робочої сили саме через те, що чоловіки вказаної вікової категорії покинули країну.