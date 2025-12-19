Зарплата військового – це грошове забезпечення, яке має багато складників, пише 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Грошове забезпечення включає:

Мінімальний розмір грошового забезпечення у ЗСУ наразі становить 20 100 гривень. Сума може збільшитися наступним чином:

Розмір доплат військовим залежить від умов служби. Станом на сьогодні встановлені такі надбавки:

Зарплати працівників кафе і ресторанів в Україні зросли, зокрема кількість платників з зарплатою понад 16 тисяч гривень збільшилася на 952%. Сплата ПДФО за діяльність ресторанів зросла на 60,4%.

Середня зарплата в Києві у жовтні становила 40 738 гривень, що значно перевищує середній показник по Україні – 26 913 гривень. Найвищі зарплати в Києві отримують працівники інформаційних технологій (76 908 гривень), добувної промисловості (68 510 гривень) та фінансової діяльності (60 980 гривень).