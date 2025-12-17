Украина проживает четвертую зиму в условиях полномасштабной войны. Однако если раньше ключевые вызовы для тыла сосредотачивались вокруг недостатка электроэнергии, вызванной российскими обстрелами, то в этом году враг создает угрозу для газодобычи.

В 2025 году россияне более 20 раз атаковали газовую инфраструктуру Украины, повреждая и разрушая объекты добычи, транспортировки и хранения топлива.

24 Канал пообщался с экспертами о том, хватит ли Украине запасов газа на отопительный сезон и как можно защитить инфраструктуру от атак, а также собрал хронологию обстрелов за 2025 год.

Какая потребность газа для отопительного сезона 2025/2026

Для отопительного сезона Украина накопила в хранилищах достаточно газа. Однако прохождение зимы будет зависеть от состояния собственной добычи и интенсивности российских атак на инфраструктуру. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

На отопительный сезон Украина нуждается в около 13 миллиардах кубометров газа. По словам эксперта Геннадия Рябцева, полностью выкачать эти объемы из хранилищ нельзя, ведь там должно остаться:

газ длительного хранения;

буферный газ;

газ, который принадлежит нерезидентам.

Если вычесть их из общих запасов, остается 8,4 – 8,5 миллиарда кубометров, говорит эксперт.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Их вполне достаточно для того, чтобы пройти отопительный сезон. Непосредственно энергетикам нужны от 3 до 4 миллиардов кубометров, в зависимости от того, насколько низкая температура. Проблема заключается в том, что справедливо этих 8,4 миллиарда будет достаточно только если существенно не уменьшится объем добычи в Украине. А он непосредственно определяется тем, насколько активно Россия будет обстреливать объекты газодобычи и газотранспортную систему. В частности, газокомпрессорные станции.

Экономист Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу рассказал, ранее общий объем внутренней добычи газа в Украине достигал около 20 миллиардов кубометров, а потребление будет зависеть от погодных условий зимой.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Для прохождения отопительного сезона "Укргаздобыча" всегда добывала 12 – 13 миллиардов кубометров. Этого вполне хватало, чтобы перекрыть потребности населения. Тем более, что себестоимость добычи этого газа является достаточно низкой, и как следствие убытков очень сильно никто не нес. Население, в зависимости от зимних условий, в год потребляет примерно 12 – 13 миллиардов метров кубического газа. Это на все: на приготовление пищи, отопление, на все полностью.

В то же время ранее эксперт по энергетике Юрий Корольчук высказывал 24 Каналу мнение о том, что из-за проблем с газовой инфраструктурой легкого прохождения отопительного сезона ожидать не стоит.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Газ – это проблема, потому что удары по компрессорным станциям фактически уменьшают возможность поднимать необходимые объемы газа. Зимы, которые мы проходили в прошлые годы, расслабили всех. Ситуация с газом стала хуже, а четвертая зима, наверное, теплой уже не будет.

Сколько импортного газа нужно Украине на зиму

Из-за массированных атак России на инфраструктуру, Украина в октябре 2025 года временно потеряла собственную добычу газа, поэтому возникла потребность в расширении импорта, который и раньше был достаточно высоким.

По словам председателя правления НАК "Нафтогаз" Сергея Корецкого, потребность в дополнительных объемах импорта возникла уже в начале года из-за массированных вражеских обстрелов в феврале и марте, когда была потеряна большая часть внутренней добычи газа.

Обратите внимание! В июле 2025 года импорт газа в Украину достиг максимума за почти два года и составил 833 миллиона кубометров. Это в полтора раза больше, чем было в июне, и в 16 раз превышает объемы импорта в июле 2024 года.

Председатель Нафтогаза сообщил, что из-за необходимости в дополнительных объемах импорта для накопления 13,2 миллиарда кубометров газа в хранилищах потратили около миллиарда долларов собственных средств и около 1,5 миллиарда долларов привлеченных.

После массированных атак осенью и потерю собственной газодобычи потребность в импорте возросла. По данным Сергея Корецкого, для устойчивого прохождения отопительного сезона нужно дополнительно более 4 миллиардов кубометров газа. На закупку – 1,9 миллиарда евро.

Правительство сейчас поручило Нафтогазу сформировать дополнительные запасы газа. Их сейчас закупают. Это тот страховой запас, который позволит уменьшить возможные негативные последствия, которые наступят, если России удастся повредить объекты газодобычи и это приведет к сокращению объемов добычи в Украине,

– говорит эксперт Геннадий Рябцев.

По оценкам Национального банка Украины по состоянию на октябрь, потребности в импорте газа на ближайшие годы ожидают в следующих объемах:

6 миллиардов кубометров в 2025 году;

5 миллиардов кубометров в 2026 году;

3 миллиарда кубометров в 2027 году.

Расходы вырастут более, чем на 3 миллиарда долларов в 2025 году и еще настолько же в 2026 – 2027 годах.

Заметьте! По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, по состоянию на начало ноября на импорт газа нашли 1,36 миллиарда евро из 1,9 нужных. Их предоставили европейские и международные финансовые партнеры. Также в декабре на закупку импортного газа Нафтогаз получил новый кредит в размере 5 миллиардов гривен.

Какова стоимость газа на рынке

По данным ExPro, на внутреннем рынке цены на природный газ в течение 1 – 5 декабря снижались, как и на европейских хабах на фоне обеспеченности рынка газом, в частности сжиженным из США.

В конце первой недели декабря газ в Украине торговался по цене 23 770 – 24 100 гривен за тысячу кубометров (с НДС).

По состоянию на начало декабря запасы газа в украинских хранилищах составляли 13 миллиардов кубометров. Отбор газа нарастал, однако был существенно ниже по сравнению с прошлогодними объемами. В то же время импорт газа в Украину несколько снизился – до 21,3 миллиона кубометров в сутки.

Ранее мы полностью покрывали внутренние потребности благодаря собственной добыче. Но после того, как россияне начали бить по предприятиям по добыче газа, мы оказались в ситуации, когда его не хватает. И поехал импортный газ, но купленный на споте, то есть сегодня на сегодня, а он гораздо дороже, чем по долгосрочным контрактам. Газ, который заезжает в украинское хранилище, фантастически дорогой,

– говорит экономист Олег Пендзин.

Как россияне уничтожают газодобычу в Украине

По словам председателя правления НАК "Нафтогаз" Сергея Корецкого, во время атак россияне целят по инфраструктуре добычи, распределения и хранения газа, а интенсивность и массированность ударов возросла в разы.

По итогам ударов в феврале 2025 года Украина потеряла более 50 % добычи газа. Осенью только в октябре нефтегазовый комплекс подвергся семи массированным обстрелам со стороны России.

Российские атаки 2025 года:

15 января россияне ударили по газовой инфраструктуре в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях ;

россияне ударили по газовой инфраструктуре в ; 11 февраля под обстрелом оказалась газовая инфраструктура в Полтавской области;

под обстрелом оказалась газовая инфраструктура в Полтавской области; 20 февраля повреждения получили производственные мощности газовой инфраструктуры Украины;

повреждения получили производственные мощности газовой инфраструктуры Украины; 7 марта враг поразил производственные мощности Нафтогаза, в Тернопольской области были попадания в газотранспортную сеть;

враг поразил производственные мощности Нафтогаза, в были попадания в газотранспортную сеть; 18 марта состоялась комбинированная атака на газодобывающие мощности Нафтогаза;

состоялась комбинированная атака на газодобывающие мощности Нафтогаза; 28 апреля в результате атаки был поврежден объект газовой инфраструктуры Черкасской области ;

в результате атаки был поврежден объект газовой инфраструктуры ; 22 июля состоялся массированный обстрел объектов газодобычи Нафтогаза;

состоялся массированный обстрел объектов газодобычи Нафтогаза; 6 августа Россия ударила по компрессорной станции Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи границы с Румынией, который обеспечивает диверсифицированный маршрут поставок газа в Украину;

Россия ударила по компрессорной станции Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи границы с Румынией, который обеспечивает диверсифицированный маршрут поставок газа в Украину; 3 октября под обстрелом оказался ряд объектов газотранспортной инфраструктуры Нафтогаза в Харьковской и Полтавской областях ;

под обстрелом оказался ряд объектов газотранспортной инфраструктуры Нафтогаза в ; 5 октября ударам подверглось газохранилище во Львовской области;

ударам подверглось газохранилище во Львовской области; 15 октября стало известно, что за неделю россияне трижды атаковали газовую инфраструктуру в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, а также ТЭЦ Нафтогаза;

стало известно, что за неделю россияне трижды атаковали газовую инфраструктуру в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, а также ТЭЦ Нафтогаза; 16 октября в шестой раз произошло попадание и повреждение объектов газовой отрасли, часть прекратила работу, пострадали четверо работников;

в шестой раз произошло попадание и повреждение объектов газовой отрасли, часть прекратила работу, пострадали четверо работников; 28 октября из-за атаки повреждены производственные мощности в Полтавской области ;

из-за атаки повреждены производственные мощности в ; 1 ноября удар пришелся на газодобывающий объект в Полтавской области: произошел пожар, повреждены производственные мощности;

удар пришелся на газодобывающий объект в Полтавской области: произошел пожар, повреждены производственные мощности; 8 ноября поражению подверглись объекты добычи и хранения газа, ранен сотрудник Нафтогаза ;

поражению подверглись объекты добычи и хранения газа, ; 25 ноября произошел обстрел газовых объектов Нафтогаза;

произошел обстрел газовых объектов Нафтогаза; 1 и 2 декабря россияне нанесли ряд ударов по объектам газовой инфраструктуры, обеспечивающих добычу и хранение газа, есть разрушения;

россияне нанесли ряд ударов по объектам газовой инфраструктуры, обеспечивающих добычу и хранение газа, есть разрушения; 9 декабря враг стремился вывести из строя критически важное оборудование, от которого зависит бесперебойное газоснабжение.

Можно ли защитить газовую инфраструктуру от атак

Защита объектов газовой инфраструктуры возможна, однако она усложнена и не может уберечь от атак баллистикой. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказывал эксперт Святослав Павлюк.

Святослав Павлюк Директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Я видел бигбеги, мешки, на газовой инфраструктуре еще в 2023 году. То есть нельзя сказать, что ничего не делается. Но газоперерабатывающий завод, компрессорные станции – это большие сооружения, их так просто не закроешь. Компрессор магистрального газопровода – это огромная машина размером в два-три железнодорожных контейнера. Она высокая, ее видно и спрятать очень сложно, она сжигает часть газа для своей работы. Компрессор должен быть открыт, чтобы сбрасывать куда-то тепло.

Председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий на брифинге в октябре рассказывал, что только за шесть атак в октябре россияне выпустили по газовой инфраструктуре сотню ракет, в том числе баллистических, и сотни ударных дронов. Наиболее эффективной защитой от них является работа ПВО. Дополнительно поражение предотвращает также защита на объектах.

Есть польза от построенной физической защиты первого уровня плюс, который помогает сохранять оборудование от обломочных поражений, прямых попаданий. К сожалению, от ракет, баллистики, защитить оборудование сложно, иногда невозможно, поэтому есть разрушения,

– сказал Сергей Корецкий.

Интересно! В 2024 году Укртрансгаз заказывал услуги по разработке защиты газохранилищ. Речь шла о разработке концептуальных инженерных предложений для устройства защитных сооружений на объектах.