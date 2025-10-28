Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Когда в Украине начинается отопительный сезон 2025?

Свириденко отметила, что сейчас уже более 55% объектов социальной инфраструктуры, в частности детские сады, школы и больницы подключили к отоплению.

Также в 13 областях тепло частично подают и в жилые дома. В других регионах подключение будет продолжаться постепенно, в зависимости от погодных условий.

Решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления с учетом температурного режима.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что Россия продолжает системно и целенаправленно наносить удары по энергетической и тепловой инфраструктуре Украины.

Впрочем, благодаря технической готовности коммунальных предприятий и слаженным действиям всех профильных структур, страна смогла начать отопительный сезон в запланированные сроки.

Более 17,5 тысяч котельных и 17 тысяч километров теплосетей готовы к работе. Заменено более 340 километров тепловых сетей, проведены ремонтные работы, сформированы запасы угля, паллет, жидкого топлива и дров,

– отчиталась Юлия Свириденко.