Чи зростуть тарифи на воду?

Тарифи на воду для українців мають залишитися без змін. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко у вівторок, 23 грудня.

За словами Свириденко, позиція уряду чітка – в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску.

Водночас необхідно знайти спільне рішення, що збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, зокрема водоканалів, які не мають опинитися в боргах.

Наступний крок – Уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення,

– повідомила прем'єр-міністерка.