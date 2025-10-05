Хто має право не сплачувати за комуналку?

Право не сплачувати за комунальні послуги мають також власники житла, зруйнованого внаслідок бойових дій. Однак у більшості випадків вони мають подати заяву до місцевих комунальних органів, аби припинити нарахування, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Крім того, пільги діють і для деяких пенсіонерів, які проживають у селах і раніше працювали в освітній, медичній чи культурній сфері. Щоб скористатися правом на звільнення від сплати, необхідно подати довідку з місця роботи до Пенсійного фонду України.

Чи мають право не сплачувати за комуналку військові?

Також у ПФУ наголошують, що учасники бойових дій мають право на 75% знижку на оплату газу, електроенергії, опалення та палива. Якщо ж захисник отримав інвалідність, передбачено повне звільнення від сплати комунальних послуг.

Окремо закон дозволяє тимчасово не оплачувати гарячу воду громадянам, які не проживали за місцем реєстрації понад місяць та можуть це документально підтвердити довідкою ВПО, військовим квитком або документом про перетин кордону.

Зверніть увагу! Водночас опалення та послуги за лічильником оплачуються за фактичним споживанням.

Що ще відомо про пільги на комунальні послуги?