Кто может бесплатно пользоваться коммунальными услугами?
Вопрос оплаты коммунальных услуг для пенсионеров и в дальнейшем остается чувствительным, особенно в условиях роста общих расходов домохозяйств. В то же время сейчас отдельные категории людей пенсионного возраста могут вообще не платить за жилищно-коммунальные услуги, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Полное освобождение от оплаты коммуналки касается пенсионеров, которые до выхода на пенсию работали в сельской местности на социально важных должностях и после завершения трудовой деятельности продолжают там проживать.
В частности, речь идет о:
- бывших педагогах, медицинских и фармацевтических работников;
- специалистах по защите растений, работниках музеев, библиотек;
- а также государственных и коммунальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры.
Важно! Обязательными условиями являются не менее трех лет стажа на соответствующей должности и работа на ней на момент выхода на пенсию.
Как пенсионеру оформить бесплатную коммуналку?
Для оформления льготы пенсионер должен находиться в Реестре лиц, имеющих право на льготы, и обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на приобретение твердого топлива или сжиженного газа.
Дополнительно необходимо предоставить документы, подтверждающие проживание в сельской местности, напоминает "Судебно-юридическая газета". На основании этих данных Пенсионный фонд принимает решение о назначении льготы.
Кто еще имеет льготы на коммунальные услуги?
Семьи, которые воспитывают трех и более детей, имеют право на компенсацию половины стоимости жилищно-коммунальных услуг при условии, что средний доход в расчете на одного члена семьи не превышает 4 240 гривен в месяц.
Для получения этой льготы необходимо обратиться с соответствующим пакетом документов в Пенсионный фонд Украины, органов социальной защиты населения или через центр предоставления административных услуг.
Решение о назначении скидки принимается в срок до десяти рабочих дней с момента подачи заявления.