Кому могут аннулировать статус УБД?

Ключевыми основаниями для отмены статуса являются серьезные правонарушения и злоупотребления. В частности, речь идет о совершении умышленных тяжких или особо тяжких преступлений во время прохождения службы или выполнения боевых задач, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Отдельным основанием является установление факта представления ложных сведений: как относительно участия в боевых действиях, так и относительно личных данных, на основании которых статус был предоставлен. Кроме того, закон допускает добровольный отказ военнослужащего от УБД.

Какие последствия влечет лишение статуса УБД?

Лишение статуса автоматически влечет за собой потерю всего спектра льгот и социальных преференций. По информации Правительственного контактного центра, ветеран в таком случае теряет:

право на льготное медицинское обслуживание;

скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг;

транспортные льготы и преимущества при трудоустройстве.

Также прекращается доступ к бесплатным лекарствам, социальных доплат, повышенных пенсий и государственной поддержки на обучение детей. Именно поэтому вопрос сохранения статуса УБД имеет не только моральное, но и существенное правовое и финансовое значение.

Какие выплаты получают УБД?