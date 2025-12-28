Хто не зможе отримати субсидію у 2026 році?

У 2026 році низка українців більше не зможе отримувати субсидії на оплату комунальних послуг. Держава залишає допомогу лише тим сім’ям, де витрати на ЖКП перевищують 20% доходу, а решта ризикує залишитися без виплат, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Гарантовано субсидію не призначать, якщо хтось із членів сім’ї:

придбав товари або послуги на суму понад 50 000 гривень;

має депозит понад 100 000 гривень;

купував валюту на аналогічну суму;

не сплачує аліменти більш як три місяці;

володіє більше ніж одним житлом або новим авто.

Також допомога не нараховується, якщо член родини перебуває за кордоном без підтвердження, що не працює там офіційно.

Чи заберуть субсидію, якщо поїхав за кордон?

Важливу роль відіграє прописка та фактичне проживання членів родини, нагадує ПФУ.

Наприклад: якщо доросла дитина виїхала за кордон, але залишилася прописаною у квартирі батьків, для збереження субсидії потрібна довідка про її фактичне місце проживання.

У складних випадках доведеться підтверджувати цей факт через суд. Контроль за фінансовими операціями та правильне оформлення документів допоможуть зберегти право на субсидію у 2026 році.

Який розмір субсидії в Україні?