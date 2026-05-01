Що відомо про індексацію зарплат в Україні?
З постановою "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення" можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.
Що взагалі таке індексація зарплати? Це такий собі механізм підвищення оплати праці.
Це дає можливість частково або повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів та послуг в країні. Так пояснення надають на сайті Мінфіну.
Розрахунок індексації ґрунтується на індексі споживчих цін. Його щомісяця публікує Держстат.
Загалом проєкт акта пропонує визначити механізм нарахування індексації у таких ситуаціях:
- праця за понаднормовий час;
- нарахування допомоги з безробіття за неповний місяць;
- оновлення допомоги з безробіття;
- зростання тарифних ставок, що ґрунтується на додаткових коефіцієнтах та доплатах непостійного характеру;
- призначення стипендії, виплат з безробіття в одному місяці з підвищенням розміру;
- якщо відбувається перехід з одного виду соціальної стипендії на інший.
Чи буде подібна індексація у травні?
Можливість нарахування індексації можлива тоді, коли індекс споживчих цін перевищить поріг у 103%. Про це повідомили у матеріалі Новини.LIVE.
На початку 2026 року відбулося обнулення індексації за попередній рік,
– зазначили у матеріалі.
Тому щодо права індексації "випали" перші три місяці року. Можливість здійснити індексацію вперше могла виникнути у квітні.
Але "трохи не вистачало" – індекс становив лише 101%. Це і є причина, чому зарплату не індексували.
Зверніть увагу! Новий індекс становив 102,7%. Тому чекати індексації у травні також не варто.
Що ще варто знати про зарплати та ринок праці в Україні?
Нагадаємо, що середня зарплата сягнула показника у 30 356 гривень у березні поточного року. Це на 7,2% вище, ніж у лютому поточного року. Найвищі зарплати зафіксовані на Київщині та у столиці. Найнижчі показники демонструють Чернівецька та Кіровоградська області.
Експертка Марія Абдулліна каже, що ситуація на ринку праці в Україні, імовірно, буде напруженою. Зокрема це відбувається через посилення кадрової те демографічної кризи. Також вплинув масовой виїзд чоловіків з країни віком від 18 до 22 років. Наразі бізнес активно залучає до роботи жінок, ВПО, старших кандидатів та ветеранів.