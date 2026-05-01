Що відомо про індексацію зарплат в Україні?

З постановою "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення" можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.

Читайте також У Польщі різко підвищують мінімалку для певної сфери: кому пощастить

Що взагалі таке індексація зарплати? Це такий собі механізм підвищення оплати праці.

Це дає можливість частково або повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів та послуг в країні. Так пояснення надають на сайті Мінфіну.

Розрахунок індексації ґрунтується на індексі споживчих цін. Його щомісяця публікує Держстат.

Загалом проєкт акта пропонує визначити механізм нарахування індексації у таких ситуаціях:

праця за понаднормовий час;

нарахування допомоги з безробіття за неповний місяць;

оновлення допомоги з безробіття;

зростання тарифних ставок, що ґрунтується на додаткових коефіцієнтах та доплатах непостійного характеру;

призначення стипендії, виплат з безробіття в одному місяці з підвищенням розміру;

якщо відбувається перехід з одного виду соціальної стипендії на інший.

Чи буде подібна індексація у травні?

Можливість нарахування індексації можлива тоді, коли індекс споживчих цін перевищить поріг у 103%. Про це повідомили у матеріалі Новини.LIVE.

На початку 2026 року відбулося обнулення індексації за попередній рік,

– зазначили у матеріалі.

Тому щодо права індексації "випали" перші три місяці року. Можливість здійснити індексацію вперше могла виникнути у квітні.

Але "трохи не вистачало" – індекс становив лише 101%. Це і є причина, чому зарплату не індексували.

Зверніть увагу! Новий індекс становив 102,7%. Тому чекати індексації у травні також не варто.

Що ще варто знати про зарплати та ринок праці в Україні?

Нагадаємо, що середня зарплата сягнула показника у 30 356 гривень у березні поточного року. Це на 7,2% вище, ніж у лютому поточного року. Найвищі зарплати зафіксовані на Київщині та у столиці. Найнижчі показники демонструють Чернівецька та Кіровоградська області.

Експертка Марія Абдулліна каже, що ситуація на ринку праці в Україні, імовірно, буде напруженою. Зокрема це відбувається через посилення кадрової те демографічної кризи. Також вплинув масовой виїзд чоловіків з країни віком від 18 до 22 років. Наразі бізнес активно залучає до роботи жінок, ВПО, старших кандидатів та ветеранів.