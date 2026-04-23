Розмір допомоги по безробіттю у Польщі залежить передусім від трудового стажу – і люди, що працюють понад 20 років, будуть отримувати 120% від базової ставки, а ось ті, що мають менше, ніж 5 років стажу – лише 80%, пише Business Insider.

Як зміниться допомога по безробіттю в Польщі?

Базова допомога для людей, що працюють від 5 до 20 років вже з 1 червня 2026 року у Польщі становитиме 1783,90 злотих брутто протягом перших трьох місяців після втрати роботи. Після цього сума зменшиться до 1400 злотих, а фактичні виплати "на руки" складатимуться 1620 та 1270 злотих відповідно.

Стандартно виплати через безробіття можна отримувати протягом 180 днів, втім, для регіонів з високим рівнем безробіття, а також для певних груп громадян цей термін можуть подовжити до одного року.

Як отримати допомогу?

Для цього потрібно зареєструватися у центрі зайнятості та переконатися, що ви відповідаєте заявленим вимогам: зокрема, працювали щонайменше 365 днів протягом останніх 18 місяців та сплачували внески у Фонд праці, пише InPoland.

Уряд також наголошує, що виплати підвищують для того, аби підтримати громадян у період пошуку роботи, а також аби частково компенсувати зростання вартості життя в країні.

