Какие сейчас международные резервы Украины?
Международные резервы Украины в октябре выросли на 6,4%, а по состоянию на 1 ноября достигли 49,51 миллиарда долларов, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Регулятор объясняет, что такой рост показателя обусловлен значительным объемом поступлений от международных партнеров Украины.
Объемы превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте. Объем международных резервов является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка,
– отметили в НБУ.
Известно, что в октябре на валютные счета правительства в НБУ поступило 6,39 миллиарда долларов США, из которых:
- 4,69 миллиарда долларов – от ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA),
- 1,07 миллиарда долларов – через счета Всемирного банка,
- 507,7 миллиона долларов – от размещения ОВГЗ,
- 117,3 миллиона долларов – от Банка развития Совета Европы.
Как отмечают в НБУ, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта.
Сколько Украина потратила за обслуживание долга?
Зато в НБУ сообщают, что за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в октябре было выплачено 611,6 миллиона долларов США:
- на обслуживание и погашение ОВГЗ – 368,9 миллиона долларов,
- на обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком – 199,5 миллиона долларов,
- перед Европейским инвестиционным банком – 16,1 миллиона долларов,
- перед ЕБРР – 14,7 миллиона долларов,
- перед ЕС – 12,3 миллиона долларов,
- уплата другим кредиторам – 0,1 миллиона долларов.
Также Украина уплатила Международному валютному фонду (МВФ) почти 84 миллиона долларов. А согласно балансовым данным регулятор продал на валютном рынке 2,83 миллиарда долларов США и выкупил в резервы 0,8 миллиона долларов.
Интересно! Предыдущий рекорд по объемам международных валютных резервов в этом году был зафиксирован в апреле. Согласно данным регулятора, тогда показатель достигал 46,69 миллиарда долларов США.
Какими были показатели в конце лета?
В августе международные резервы Украины увеличились на 7% – до 46 миллиардов долларов США. Как и в октябре, это было обусловлено значительными поступлениями средств от международных партнеров.
Тогда больше всего Украина получила помощи от Евросоюза по программе Ukraine Facility – 4,71 миллиарда долларов. А всего поступило 6,16 миллиардов долларов.