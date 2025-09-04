Почему выросли международные резервы в августе?

Рост резервов, в частности. обусловлено значительными поступлениями средств от международных партнеров Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Первые кредиты и программы: как Украина договаривалась с МВФ в разные годы

Так, украинское правительство получило на валютные счета в Нацбанке 6 165,1 миллиона американских долларов в августе:

4 710,8 миллиона долларов поступило от Евросоюза по программе Ukraine Facility и стран "Большой семерки" по инициативе Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

1 059,7 миллиона долларов – со счетов Всемирного банка;

394,6 миллиона долларов – от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

При этом Украина выплатила в августе 619,8 миллиона долларов за обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте:

301,6 миллиона – за обслуживание и погашение ОВГЗ;

257,9 миллиона – за обслуживание и погашение долга, который имеет перед Всемирным банком;

15,8 миллиона – за обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком (ЕИБ);

еще 44,5 – выплаты перед другими кредиторами.

Также 426,9 миллиона долларов перечислили Международному валютному фонду.

В то же время уменьшились на 22% объемы чистой продажи валюты Нацбанком на валютном рынке.

Национальный банк соответственно продал на валютном рынке 2 696,6 миллиона долларов США и выкупил в резервы 0,6 миллиона долларов США. Итак, чистая продажа валюты НБУ в августе составил 2 696,0 миллиона долларов США, сократившись на 22% по сравнению с июлем 2025,

– отметили в НБУ.

Важно! По подсчетам Нацбанка, имеющихся международных резервов Украины достаточно для финансирования 5 месяцев будущего импорта.

Как менялись международные резервы Украины?