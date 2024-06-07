Почему резервы сокращаются
НБУ отчитался о значительных успехах в поддержании стабильности обменного курса и выполнении долговых обязательств в иностранной валюте. Ключевую роль в этом сыграли валютные интервенции, а также средства, привлеченные от выпуска ОВГЗ в иностранной валюте, и поддержка международных партнеров.
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В мае на динамику повлияли несколько факторов:
- операции Национального банка на валютном рынке Украины;
- поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга;
- переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В недавнем отчете, опубликованном НБУ указано, что банк продал на валютном рынке 3 087,0 миллиона долларов. Кроме того, НБУ выкупил 11,1 миллиона долларов США из резервов, в результате чего чистая продажа иностранной валюты за май составила 3 075,9 миллиона долларов США. Это больше, чем в апреле.
Поступления Украины
На валютные счета правительства в НБУ поступило 143,1 миллиона долларов, в частности:
- 123,1 миллиона долларов – от размещения валютных ОВГЗ;
- 20,0 миллиона долларов – от Всемирного банка.
Зато за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 412,3 миллиона долларов, из которых:
- 309,1 миллиона долларов – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- 42,9 миллиона долларов – обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;
- 30,7 миллиона долларов – обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;
- 21,3 миллиона долларов – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- 8,3 миллиона долларов – уплата долга перед другими международными кредиторами.