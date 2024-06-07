Чому резерви скорочуються
НБУ відзвітував про значні успіхи у підтримці стабільності обмінного курсу та виконанні боргових зобов'язань в іноземній валюті. Ключову роль у цьому відіграли валютні інтервенції, а також кошти, залучені від випуску ОВДП в іноземній валюті, та підтримка міжнародних партнерів.
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У травні на динаміку вплинули декілька чинників:
- операції Національного банку на валютному ринку України;
- надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу;
- переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
У нещодавньому звіті, опублікованому НБУ вказано, що банк продав на валютному ринку 3 087,0 мільйона доларів. Крім того, НБУ викупив 11,1 мільйона доларів США з резервів, в результаті чого чистий продаж іноземної валюти за травень склав 3 075,9 мільйона доларів США. Це більше, ніж у квітні.
Надходження України
На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 143,1 мільйона доларів, зокрема:
- 123,1 мільйона доларів – від розміщення валютних ОВДП;
- 20,0 мільйона доларів – від Світового банку.
Натомість за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 412,3 мільйона доларів, з яких:
- 309,1 мільйона доларів – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- 42,9 мільйона доларів – обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;
- 30,7 мільйона доларів – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;
- 21,3 мільйона доларів – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- 8,3 мільйона доларів – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.