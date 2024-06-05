Официальный курс 5 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,29 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 19 копеек против 4 июня.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,76 гривны, что на 13 копеек меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 6 июня:

доллар – 40,12 гривны,

евро – 43,60 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 5 июня мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,30 гривны, а продажа – 40,88 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,40 гривны , а продажа – 40,80 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,55 гривны, а продажа – 40,75 гривны.

Что прогнозирует эксперт

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что в июне есть ожидания относительно того, что основные валютные изменения не превысят 2% от начального курса июня, то есть до 1 гривны.

По прогнозам, в этом месяце диапазон стоимости на наличном рынке может составлять от 40 гривен до 41 гривны за валюту.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Ожидается, что валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти тождественными. межбанк – 40 – 41 гривна за доллар.

Поэтому, на межбанке цена может также составлять от 40 гривен до 41 гривны за доллар.

В то же время если даже курс доллара превысит заложенный средний уровень в бюджете, а именно 40,7 гривны, это не должно вызвать паники и ажиотажа на рынке.

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