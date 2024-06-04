Официальный курс 4 июня
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,48 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 5 копеек против 3 июня.
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Относительно евро, то на сегодня его цена составляла 43,89 гривны, что на 9 копеек меньше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 5 июня:
- доллар – 40,29 гривны,
- евро – 43,76 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 4 июня мая курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 40,45 гривны, а продажа – 41,05 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,37 гривны, а продажа – 41,10 гривны.
- На черном рынке: покупка – 40,90 гривны, а продажа – 41,05 гривны.
Какой курс прогнозируют на эту неделю
В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе некоторые участники рынка пытались установить курс продажи в диапазоне 41,20 – 41,30 гривны за доллар
Усиление девальвационных ожиданий повлекло рост курса, а выплата зарплат в начале недели поддержала курс американского доллара.
Ожидается, что ко второй половине недели состоится небольшое укрепление гривны. А в течение этой недели курс продажи американского доллара может колебаться от 40,7 до 41,3 гривны за доллар.