Официальный курс 30 мая
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,48 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 9 копеек против 29 мая.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,92 гривны, что на 5 копеек меньше, чем было вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 31 мая:
- доллар – 40,50 гривны,
- евро – 43,81 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 30 мая курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 40,35 гривны, а продажа – 41 гривна.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,46 гривны, а продажа – 41,06 гривны.
- На черном рынке: покупка – 40,90 гривны, а продажа – 41,05 гривны.
Подорожает ли курс доллара на следующей неделе
Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала рассказал, что одной из интриг следующей недели станет то, вырастут ли с 1 июня тарифы на электроэнергию и на сколько. Все потому, что новые цены могут повлиять на текущую инфляцию. Впоследствии это непременно отразится на курсовых показателях, но вряд ли мгновенно.
Первая неделя июня, даже в случае роста тарифов на электроэнергию, не будет выбиваться за привычный устоявшийся "порядок": курсовые колебания не станут сенсацией ни для покупателей, ни для продавцов валюты.
Как прогнозирует Лесовой, с 3 по 9 июня коридоры валютных колебаний, ввиду ситуации, изменятся так:
- межбанк: 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривны за евро;
- наличный рынок: 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 46 гривны за евро.