Официальный курс 30 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,48 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 9 копеек против 29 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,92 гривны, что на 5 копеек меньше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 31 мая:

доллар – 40,50 гривны,

евро – 43,81 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 30 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,35 гривны, а продажа – 41 гривна.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,46 гривны , а продажа – 41,06 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,90 гривны, а продажа – 41,05 гривны.

Подорожает ли курс доллара на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала рассказал, что одной из интриг следующей недели станет то, вырастут ли с 1 июня тарифы на электроэнергию и на сколько. Все потому, что новые цены могут повлиять на текущую инфляцию. Впоследствии это непременно отразится на курсовых показателях, но вряд ли мгновенно.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Первая неделя июня, даже в случае роста тарифов на электроэнергию, не будет выбиваться за привычный устоявшийся "порядок": курсовые колебания не станут сенсацией ни для покупателей, ни для продавцов валюты.

Как прогнозирует Лесовой, с 3 по 9 июня коридоры валютных колебаний, ввиду ситуации, изменятся так:

межбанк: 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривны за евро;

40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривны за евро; наличный рынок: 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 46 гривны за евро.

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