Сколько раз Украина сотрудничала с МВФ с начала независимости?

В 1992 году Украина стала членом Международного валютного фонда (МВФ), а в 1994 году начала первое сотрудничество с ним, проанализировал 24 Канал.

Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, первый сотрудничество Украины с МВФ – специального агентства ООН, регулирующего кредитные отношения стран-членов и оказывающего помощь – началось по системе трансформационного займа на сумму почти 499 миллионов специальных прав заимствования (СПЗ);

Тогда эти средства были равны 763 миллионам долларов США. И эти средства должны были поддержать платежный баланс Украины.

Что такое СПЗ Это резервное и платежное средство, выпускаемое и поддерживаемое МВФ. СПЗ действует как дополнение к денежным резервам страны.

После 1994 года Украина во второй раз обратилась к МВФ за помощью в 1995 году. Тогда в рамках программы Stand-by, которая была рассчитана на 3 года, Украина получила кредит на сумму в 1,3 миллиарда СПЗ (1,9 миллиарда долларов);

И если первый кредит был нацелен на поддержку платежного баланса, то второй больше на поддержку курса национальной валюты.

На пересечении веков, а именно с 1998 года по 2002 год, Украина начала сотрудничать с Фондом в рамках Программы расширения финансирования, так называемое EFF-Extended Fund Facility;

В рамках программы Украина получила 1,2 миллиарда СПЗ, или 1,6 миллиарда долларов США, которые были направлены на пополнение валютных резервов НБУ.

Какая помощь поступала в Украину с начала "нулевых"?

В конце 2002 года правительство Украины приняло решение о продолжении формата сотрудничества с МВФ на бескредитной основе. Речь шла о годовой программе "предупредительный Stand-by";

Такая программа предоставляла теоретическую возможность привлечения новых кредитов МВФ. Это позволило получить Украине зарезервированный кредит, который был эквивалентен 411,6 миллиона СПЗ.

Однако из-за необеспечения выполнения условий ее пересмотр и практическое восстановление стало невозможным.

С 2008 по 2013 годы в результате кризиса на мировых финансовых рынках и его влияния на экономику Украина подала заявку на получение новой помощи по программе Stand-by;

Поэтому, Совет директоров МВФ принял предоставить Украине 16,4 миллиарда долларов США по двухлетней программе. Однако в 2010 году было обновлено программу на общую сумму в 15,1 миллиарда долларов на срок в 2,5 года, что отменяло программу Stand-by, которую приняли ранее.

Как изменилось сотрудничество с МВФ после 2014 года?

С 2014 по 2017 годы, в результате Революции достоинства и прихода нового правительства в Украине, МВФ предоставил новый заем;

Объем займа составлял 16,5 миллиарда долларов США. Однако летом 2014 года, когда российская армия вторглась на территорию Украины, Фонд заменил программу Stand-by на четырехлетнюю программу "Механизм Расширения Финансирования" (Extended Fund Facility). Всего было выделено 3 транша на общую сумму в 7,7 миллиардов долларов США.

Обратите внимание! В апреле 2017 года было утверждено выделить 4 транш по Программе на сумму близкого 1 миллиарда долларов.

Программа, которая была рассчитана на 4 года, заканчивалась в 2019 году. Это совпадало с президентскими выборами в Украине, а потому нужно было продолжать сотрудничество с МВФ в рамках совместных программ;

После формирования нового правительства в 2019 году, с МВФ была обсуждена новая программа и определение шагов для получения помощи. Было достигнуто соглашение о новой трехлетней программы "EFF" на сумму в 5,5 миллиарда долларов США.

Но в 2020 году были изменены подходы к выделению средств из-за пандемии коронавируса – переговоры продолжались в контексте программы Stand-by. Она была начата на 18 месяцев с общим объемом 5 миллиардов долларов США.

Важно! В период с 1994 года по 2020 год в целом Украина получила от МВФ 35 миллиардов долларов США.

Какую помощь Украина получила с февраля 2022 года по сегодня?

В феврале этого года министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный встретились с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, где было указано, сколько помощи Украина получила за 3 года полномасштабного вторжения.

На встрече речь шла о прогрессе выполнения условий по программе МВФ "EFF", написал Минфин. По словам Марченко, Украина получила от МВФ с февраля 2022 года 12,4 миллиарда долларов.

Мы, со своей стороны, внедряем необходимые реформы для стабилизации экономики и приближения к вступлению в ЕС, Важной для этих целей является программа "EFF", которая является опорой в сотрудничестве с международными партнерами и способствует привлечению широкомасштабного финансирования доноров, включая страны G7 и Евросоюза,

– добавил Сергей Марченко.

К слову! В 2025 году ожидается, что удастся привлечь 2,7 миллиарда долларов от МВФ. Сама же программа является частью пакета международной помощи, которая сейчас составляет 148 миллиардов долларов США.